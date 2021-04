Zo wil België alleen nog maar elektrische bedrijfswagens - Autoblog.nl

Met slimme voordeeltjes moet het zeer aantrekkelijk worden in België om een elektrische bedrijfswagens aan te schaffen.

De komende 10 jaar gaat er ontzettend veel gebeuren op het gebied van mobiliteit. De overstap naar meer elektrische bedrijfs- en personenwagens is niet zomaar gedaan. Die dingen blijven voor veel mensen en bedrijven een dure aanschaf. Regeringen moeten dus allerlei maniertjes vinden om de transitie toch snel te laten verlopen.

Elektrische bedrijfswagens in België

In België heeft Vincent Van Peteghem, de Belgische minister van Financiën, een manier bedacht om de aankoop van elektrische bedrijfswagens te stimuleren. Vanaf 2026 moeten elektrische bedrijfswagens volledig fiscaal aftrekbaar zijn. Ook oppert van Peteghem voor een fiscale stimulans om zowel thuis als op het werk laadpalen te installeren.

In het regeerakkoord is opgenomen dat tegen 2026 op deze manier alle nieuwe bedrijfswagens uitstootvrij moeten zijn. Dat is nog een hele opgave voor de Belgen. Het wagenpark is anno 2021 nog geen 1 procent elektrisch. Toch denkt van Peteghem dat nu juist het moment is voor dit plan. Volgens hem worden veel lease contracten voor vier of vijf jaar afgesloten. Dan lopen deze af in 2025 of 2026. En dan is het de bedoeling dat bedrijven die overstap gaan maken naar een elektrische bedrijfswagen. Werk aan de winkel dus, voor de Belgen.