Lief en schattig? Deze Honda e is stoer en wild

Zet maar voor de deur. Deze Honda e van Innovate Composites is om je vingers bij af te likken. Heerlijk!

Honda heeft niet bepaald een succes te pakken met de elektrische e. Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom het geen hit is. Te duur, te weinig actieradius en te langzaam opladen. Tja, dat is drie keer verliezen ten opzichte van de opkomende concurrentie. Hoewel de Honda e het uiterlijk heeft van een lieve en schattige auto, is deze creatie van Innovate Composites het tegenovergestelde.

De Honda e van deze tuner gaat compleet over de top. Het bedrijf is van plan deze kit te verkopen aan klanten en komt dus zo op de markt. Kortom, mocht je ooit de Japanse EV aanschaffen dan kun je het autootje zo bruut maken als het exemplaar op de foto’s.

De elektrische aut is breder gemaakt, heeft nieuwe bumpers gekregen en een bijpassende achterspoiler. Het is net of de Honda e van Innovate Composites naar de sportschool is geweest en een aantal proteïneshakes in z’n mik heeft zitten. Geweldig, wat een resultaat. De tuner zegt het zwaarbevochten kampioenschap van Red Bull Racing en Honda, met Max Verstappen als wereldkampioen, tot inspiratie te hebben gezien om de kit te ontwikkelen. Het resultaat mag er zijn.

Fotocredit: innovatecomposites via Instagram