Nieuwe generatie Audi A4: ‘zowel EV als S4 TDI’

Ook de RS4 maakt een comeback. Maar eerst de nieuwe generatie Audi A4!

De Audi A4 van de huidige generatie (het B9-platform) is niet een extreem groot succes geweest. Sowieso in Nederland niet. Daarvoor zijn er te weinig (op papier) milieuvriendelijke bijtellingsknallers. Waar Mercedes de C350e en BMW de 330e de dealers uitvlogen, bleef Audi achter. Nu gingen ook veel aspirant A4-klanten er met een A5 vandoor. De A5 is nauwelijks duurder, maar heeft wel meer sjeu. In Duitsland en andere grote markten doet de A4 het zeker niet verkeerd, maar een beetje nieuw bloed is wel gewenst.

Gelukkig komt er ook een nieuwe generatie Audi A4 aan en snel ook! Dat meldt het Franse ‘Automobile. De nieuwe vijfde generatie A4 staat namelijk gepland voor 2023, volgend jaar dus. Net als voorgaande generaties komt er een sedan (die Audi gek genoeg Limousine noemt) en een stationwagon (die Audi Avant noemt). Ook de Allroad lijkt een zekerheidje.

Uiterlijk nieuwe generatie Audi A4

Verwacht qua uiterlijk geen extreme wijzigingen. De Audi A4 is altijd een vrij keurige – ietwat bedaagde -doch chique auto geweest en dat zal met de volgende iteratie niet veranderen. Wel gaat het gerucht de ronde dat Audi de weg in zet naar kleinere grilles.

Dat is in deze tijd zeker geen slechte ontwikkeling. Zeker niet nu BMW standaard een portaal naar Zweinstein monteert op de 7 Serie en 4 Serie coupé, bijvoorbeeld. We hopen dat ze met de nieuwe generatie Audi A4 een beetje de richting op gaan van de A6 e-tron. Een relatief strak en eenvoudig ontwerp, te zien op hoofdfoto en de afbeelding hieronder:

4,80 meter

Dat betekent overigens niet dat de Audi A4 kleiner gaat worden. Integendeel, de auto zal alsnog een stukje groeien. De D-segmenter zal waarschijnlijk zo’n 4,80 meter lang gaan worden. Hopelijk zorgt dat ook ein-de-lijk voor een beetje binnenruimte. Voorin de A4 zat je altijd wel vorstelijk, maar op de achterbank kwam je er vaak bekaaid van af. Over het interieur gesproken van de nieuwe generatie Audi A4, dat zal worden voorzien van de nodige snufjes. Net als andere Audi’s komt er een volledig digitaal instrumentarium en infotainmentscherm.

Motoren nieuwe generatie Audi A4

Qua motoren is het nog eventjes koffiedik kijken. Hier valt wel het meeste te winnen voor de Ingolstadters, want hier heeft Audi het meeste achterstand door techniek. Volgens de Franse publicatie is het B10-platform van Audi geschikt voor meerdere aandrijflijnen. Er zullen nog A4’s met enkel benzinemotor in de shworooms staan. Ook de diesel wordt niet uitgesloten, integendeel. Er komt sowieso een nieuwe plug-in hybride-versie met minimaal 250 pk. Waarschijnlijk komen er meerdere verschillende TFSI e’-opties.

Logisch, want ook in de A6 zijn die aandrijflijnen al present. Voor Nederland wordt de geheel elektrische auto heel erg belangrijk. Deze auto concurreert met auto’s als de Telsa Model S en BMW i4. Een S4 met dikke diesel blijkt ook zeer aannemelijk, met name in Duitsland en Alpenlanden is dit een populaire uitvoering vanwege de prestaties in combinatie met de lage CO2-uitstoot.

RS4

Als laatste is er nog de RS4. Die staat ook op de planning en waarschijnlijk ook met een V6. Alleen is het nog niet zeker of deze ook in Nederland (of Europa) in de verkoop gaat c.q. kan. Het kan zijn dat de RS4 alleen aangeboden wordt daar waar de verbrandingsmotor nog niet verbannen wordt.

Aan de andere kant, Europa is een belangrijke markt voor de RS4 (in Azië en in Amerika is een kleine stationwagon niet populair) en ook een RS4 kan een PHEV worden, toch? Voordat de S4 en RS4 komen, zal dus eerst de nieuwe generatie Audi A4 verschijnen.

Via: L’Automobile.