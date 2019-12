En de winnaar van de innovatieprijs 2019 is…

Wie anders?

Eén van de belangrijkste manieren om je te onderscheiden in de autowereld is het inslaan van nieuwe paden. Je moet daarom goed gebruik maken van je capaciteiten, want ook als budgetmerk kan je innoveren op een geheel eigen manier. Maar, als je een miljardenconcern bent waar geld vloeit als water en een groot deel daarvan naar Research & Development gaat, is het makkelijk om een voorsprong te creëren op het gebied van vernieuwing.

Het Center of Automotive Management (CAM) heeft daarom een prijs uitgereikt voor wie het meest innoverend was in 2019. Het antwoord zal je waarschijnlijk weinig choqueren: het is Mercedes. Vanwege bijvoorbeeld het diefstalsysteem EDW. Dat systeem meet wanneer jouw auto wordt aangereden of weggesleept en zal een berichtje sturen naar je Mercedes-app. Ook vanwege MBUX, het nieuwe infotainmentsysteem van Mercedes, met de hier weinig geliefde dubbele tablet-uitrusting, kon op lof rekenen. En ten slotte, het Energizing-comfortprogramma. Door een combinatie van de comfortoplossingen kan je Mercedes een soort ‘feelgood-coach’ worden tijdens het rijden. Nee, dat verzinnen wij ook niet.

Mercedes heeft in 2019 zo’n 180 nieuwe features toegepast in hun auto’s. Er werd een selectie gemaakt van wie het meest innoverend was uit 31 premiummerken. Wij wisten niet eens dat er zo veel waren, maar goed. Opvallend genoeg wordt deze prijs uitgereikt in een jaar waar geen nieuwe S-Klasse te zien was. Die is al 60 jaar bezig met de wereld alle nieuwste snufjes te laten zien. Daarover binnenkort meer.