In beeld: de verschillende interieurs van de Mercedes EQS - Autoblog.nl

Aanschouw de twee verschillende interieurs van Mercedes’ elektrische vaandeldrager.

Zoals we al vaker toegegeven hebben: Tesla heeft wel wat losgemaakt in de autowereld. Niet dat elektrische auto’s met gigantische touchscreens een nieuw idee waren. Ze zaten in de jaren ’80 en ’90 al lang in science fiction films. Doch Elons toko was er kennelijk voor nodig om deze technologie daadwerkelijk naar de markt te brengen. Het heeft wat langer geduurd dan verwacht, maar inmiddels nemen de traditionele autobouwers het concept over en bouwen ze het verder uit.

EQS met verschillende interieurs

Mercedes bijvoorbeeld gaat volle polle met schermpjes in de nieuwe EQS. Het elektrische vlaggenschip wordt namelijk voorzien van het zogeheten MBUX Hyperscreen. Mercedes zelf beschrijft dit als ‘een oceaangolf die zich voor de inzittenden uitstrekt van de linker- naar de rechter A-stijl’. Heerlijk. Het scherm is stiekem opgebouwd uit drie kleinere schermen, maar wekt de indruk een geheel te vormen. Dat draagt volgens de paarse broeken bij aan een avantgardistische sfeer.

Opvallend is echter dat het hyperscreen niet standaard is. Als je het allemaal een beetje teveel van het goede vindt, kan je opteren voor een eenvoudigere setup. Het interieur doet in dat geval erg denken aan dat van de huidige S-Klasse. Nog steeds niet per se geschikt voor digibeten, maar het oogt allemaal wat minder heftig dan het hyperscreen.

Alle zintuigen

Los van het visuele aspect zet Mercedes bij de EQS ook vol in op andere zintuigen, namelijk je gehoor en je reuk. Met maximaal 350 sensoren monitort de EQS alles in en om de auto. Daarbij leert ‘ie je een beetje kennen en probeert ‘ie in te spelen op alles waar je ogen, oren en neus behoefte aan hebben. Om je een idee te geven: op het gebied van het horen staat er bijvoorbeeld dit te lezen in het persbericht:

Mensen nemen geluidsgolven waar met hun oren. De luisterindruk van de EQS varieert tussen comfortabele stilte en een interactieve, zinnelijke geluidservaring. Met een holistische geluidsproductie hebben de soundexperts van Mercedes-Benz de paradigmaverschuiving van de verbrandingsmotor naar de elektroauto akoestisch waarneembaar gemaakt. De EQS verlaat de fabriek met twee soundscapes: Silver Waves en Vivid Flux. Ze kunnen als sound experiences op het centrale display worden geselecteerd of uitgeschakeld. De bestuurder en passagiers worden al bij het naderen van de auto en bij het instappen akoestisch begroet. Een overeenkomstige aurasound is ook te horen bij het uitstappen en het afsluiten van de EQS. Het optionele rijgeluid, dat door de luidsprekers van het sound system in het interieur wordt weergegeven, maakt eveneens deel uit van de soundscape. Paarse broeken, hebben wel oren naar paradigmaverschuivingen

Tenslotte vindt Mercedes het belangrijk te vermelden dat de EQS samen met de S gebouwd wordt in ‘Factory 56’. Deze fabriek in Sindelfingen opereert volgens Das Haus volledig CO2-neutraal. De EQS is dus uitermate geschikt voor de winmolenpark-tycoon die naar Den Haag moet om nog wat subsidie te roggelen. Blijft er nog maar één vraag over: doe jij ‘m met hyperscreen, of toch zonder?