Nederlandse prijs 457 pk sterke Ford Explorer bekend

Stekkeren met een dikke SUV. Dit kost dat.

Een leuke verbrandingsmotor in hybride vorm. Waar zie je dat in Europa nog? Het zijn vaak de vierpitters die gekoppeld worden aan een elektromotor, maar gelukkig zijn er nog uitzonderingen. Denk aan de Lexus RX450h met een 3.5-liter V6. Deze hybride SUV is er vanaf 77.595 euro.

Ook de Ford Explorer Plug-In Hybrid is zo’n uitzondering. De deels elektrische auto heeft een 350 pk sterke 3.0-liter V6 EcoBoost, gekoppeld aan een 100 pk elektromotor. Het systeemvermogen komt uit op 457 pk en 825 Nm koppel. Een combinatie die meer doet denken aan een dieselauto dan een auto die loopt op benzine.

Met deze plug-in hybride, die een aanhanger van 2.500 kg mag trekken, kun je 48 kilometer volledig elektrisch rijden. Ondanks het hebben van een lekkere zescilinder, komt het gemiddelde verbruik van de Explorer uit op een zeer schone 2.9 l/100 km. Lang leve de hybride constructie.

Want door die hybride aandrijflijn komt de CO2-uitstoot uit op 66 g/km. Dit heeft weer een lagere BPM tot gevolg. Ford communiceert een prijs van 80.040 euro voor de Explorer. Nog steeds een klap geld, al krijg je er wel een serieuze SUV voor.

Je hebt meer dan 400 pk, vierwielaandrijving, een 10-traps automaat, een interieur met ruimte voor zeven inzittenden en een bagageruimte van maximaal 2.274 liter. De nieuwe Ford Explorer Plug-in Hybrid kun je vanaf vandaag bestellen. In juni 2020 staat ‘ie bij de dealer.