En nou is het klaar met die belachelijke velgen!

Kan het nog erger qua velgen op een auto? Jazeker kan het nog erger, aldus Fiat.

Velgen voor een auto: het lijkt erop dat het allemaal steeds exotischer moet. Dat terwijl als je ondergetekende vraagt om de mooiste velgen ter wereld op te noemen, er direct drie te binnen schieten: Audi ‘Peelers’ (RS6 C6), Audi ‘Avus’ (S4 B6/7) en de BMW Styling 21 M System “Throwing Stars” (M5 E34). Wat valt op? Allemaal zijn ze simpel, één kleur en misschien nog wel het meest belangrijk: symmetrisch ‘per spaak’. Tegenwoordig zijn vele velgen ineens als volgt ontworpen en daar heb ik al eens een mening over gegeven.

Fiat

Je moet altijd baas boven baas hebben, zo moet Fiat gedacht hebben. Het merk werkt namelijk samen met het Italiaanse designermerk Giorgio Armani om met de Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition te komen. De editie is, zoals wel vaker bij een Fiat 500-editie, eigenlijk gewoon een subtiele marketingstunt. Maar de velgen voor de Armani Edition zijn verre van subtiel. Voor wie echt slecht is in hints begrijpen: er is een soort gestileerde versie gemaakt van een ‘velgdesign’ waar de G en de A van Giorgio Armani in te vinden zijn.

Oké, misschien moet ik er de humor van in zien, maar dit is één van de weinige keren dat er een totaal gebrek is aan symmetrie in de velgen. Wat als direct nadeel heeft dat velgen ronddraaien en lang niet altijd dezelfde rotatie maken, kijk maar naar of de logootjes op jouw velgen allemaal dezelfde kant op staan. Dus staat de GA misschien perfect op één velg, maar dan die ernaast staat het omgekeerd. Of Fiat heeft gekozen voor een giga-versie van de ‘zwevende naafkapjes’ van bijvoorbeeld Rolls-Royce en BMW. Misschien nog wel erger.

Armani Edition

Enfin, de rest van de editie. De Fiat 500e Giorgio Armani Edition. Je hebt de keuze uit twee kleuren: donkergroen mica en ‘Ceramic Greige’. Beide kleuren die volgens Fiat de ’tijdloze uitstraling van Armani’ uitstralen. In het interieur zijn de stoelen voorzien van een uniek stofje voor de Armani Edition, gewoven met het vakwerk van de kledingmakers van het Italiaanse merk. Oh ja, en elke afgeleverde Armani Edition wordt geleverd met een welkomsbrief, speciaal voor de gelegenheid ondertekend door Oliver Francois (de CEO van Fiat) en Giorgio Armani.

Is het mooi? Mwah. De mensen voor wie deze editie bedoeld is vinden ook vast wel iets van het goedkope donkergroene Primark-T-shirt en de Regular Fit-spijkerbroek van ondergetekende, dus wellicht is het maar beter om het eens te zijn met oneens zijn. Geïnteresseerden kunnen de Fiat 500e Giorgio Armani Edition binnenkort bestellen. Zo, ik ga even verder googelen naar 19 inch vijfspaaks velgen in de steekmaat 5×114,3.