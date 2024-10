Nieuwe MINI knapt lekker op dankzij AC Schnitzer

AC Schnitzer heeft de MINI Cooper F66 aangepakt, het is een lekkertje geworden!

Het ontwerp van de nieuwe MINI Cooper valt inmiddels in de smaak, of je heb toch liever de generatie daarvoor? Inmiddels zie je ze steeds vaker rijden op de Nederlandse wegen en ik vind het wel een geinig dingetje. Als je niet kunt wennen aan de achterkant en toch een nieuwe MINI wil moet je gaan voor de Cabrio.

Een beetje extra peper kan geen kwaad om de boel op smaak te brengen. Dat is precies wat AC Schnitzer heeft gedaan met de MINI Cooper F66.

Is het allemaal wat overdreven? Ach dat valt wel mee. Vind ik. Het mooie van AC Schnitzer is dat je gewoon losse onderdelen kunt scoren voor je MINI Cooper generatie F66. Mocht je de achterspoiler bijvoorbeeld overdreven vinden, maar het dubbele uitlaatsysteem wel graven dan kun je deze apart bestellen. Het uitlaatsysteem komt met twee carbon sierstukken van elk 100 mm groot.

Naast de achterspoiler en uitlaat hebben de Duitsers van AC Schnitzer de nieuwe MINI voorzien van zijskirts, stickers (plus 20 pk, minstens!), een schroefset (20 tot 25 mm lager) en 19 inch AC1 lichtmetalen velgen. Je kunt ook 10 mm spacers krijgen. Voor in het interieur is optioneel een aluminum voetsteun en een AC Schnitzer sleutelhouder verkrijgbaar.

Zoals gezegd hoef je zeker niet alles te bestellen. Het zijn toch een aantal geinige modificaties waardoor AC Schnitzer de MINI Cooper F66 net even wat meer sjeu geeft. Bovendien is het toch leuker om wat originelers te rijden en heb je niet dezelfde Cooper als je buurvrouw bij de hockey.