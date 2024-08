Spuuglelijke velgen zijn de nieuwe trend van 2024

Er wordt een statige, grote sedan onthuld en dat zou eigenlijk goed nieuws moeten zijn. Maar die velgen…

Voordat we (weer) beticht worden van ‘onnodige randzaken’, zoals “de mening van een schrijver” (op een blog): nu is je kans om weg te klikken. Er moet mij namelijk weer eens iets van het hart. Kijk, autodesign evolueert op vele vormen en ook al is het erg lastig voor een autofabrikant om anno 2024 iets moois uit te brengen: gedurfd design werkt tot op zekere hoogte best prima. Iets waar vrijwel geen één moderne auto van opknapt: velgen zoals dit viertal hieronder (met nog vele andere voorbeelden).

Kijk, die diamond cut-velgen zijn sowieso al niet echt fantastisch. Het is een manier om hoofdzakelijk zwarte velgen iets meer jeu te geven, door de beschermlaag eraf te slijpen. Elke markering op een diamond cut-velg is vrij snel een onherstelbare kras. Maar goed, sommige auto’s hebben een velgdesign wat nog werkt. Velgdesigns waar gek wordt gespeeld met bijna asymmetrische vormen, gekke dimensies en het volledig in de ban doen van spaken: waarom????

Kia K8

En dan is er de auto van vandaag. Misschien dat je bij het zien van de headerfoto denkt: dat valt toch wel mee? Nou ja, zwarte velgen vallen eigenlijk niet mee, maar qua design heb je wellicht gelijk. Toch valt onderstaande design niet mee: ook deze velgen kan je krijgen met een ‘diamond cut’-ontwerp. Waar weer de gedachte dat spaken bestaan overboord wordt gegooid en je een vreemde vorm als resultaat hebt. Nee, mij niet bellen.

Helemaal omdat de auto waar ze op zitten het probleem niet is. Dit is namelijk de gloednieuwe Kia K8, een model dat de Amerikanen kenden als de Cadenza en wij nooit hebben gehad. Nou ja, gloednieuw: deze in 2021 gepresenteerde limousine krijgt een grondige facelift, vooral qua interieur en voorkant. Kia verruilt de spitse neus met grote grille voor een piepkleine grille met grote, verticaal georiënteerde koplampen in de designtaal van de EV9. Aan de achterkant verandert bijna niets, behalve het wegdoen van de overdreven grote uitlaatsierstukken. Yes!

V6

Dat terwijl deze auto juist grote uitlaten had mogen hebben, want de topmotorisering is een 300 pk sterke 3.5 liter V6. De welbekende 2.5 liter viercilinder is ook van de partij, met 200 pk. Twee minder conventionele opties zijn een 3.5 liter ‘LPI’, op basis van dezelfde V6 maar dan met ‘liquid propane injection’. wat zover wij kunnen vinden iets LPG-achtigs is om de motor efficiënter te maken. Ook de 1.6 liter viercilinder Smartstream Hybrid vindt zijn weg naar de Kia K8 met 230 pk.

Interieur

Het interieur is dan weer precies wat je verwacht van een Kia: twee grote schermen met min of meer exact dezelfde functionaliteit als bekendere Kia’s bij ons. Lekker opgeruimd en simpel. Ook het nieuwe stuurwiel is te zien in de Kia K8, met een klein Kia-logo dat asymmetrisch naar de rechterkant staat. Zoals vroegâh.

De Kia K8 blijft voorlopig enkel in Azië en wordt precies tussen de K5 (de oude Optima) en de K9 (unieke toplimo) geplaatst. Hij moet 37.360.000 Koreaanse won kosten. Dat klinkt als veel geld, maar is in euro’s ietsje meer dan 25.000. En dat valt erg mee voor een auto van dit formaat. Al moet je wel bedenken dat een Kia Picanto net geen 8.900 euro kost aldaar.