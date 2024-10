‘Doodnormale’ Audi Q8 krijgt Urus-power!

Een Urus bijhouden met een Audi Q8, en niet eens de RS-versie? Dat kan nu ook.

Een Audi Q8 doodnormaal noemen, tsja. Door de Urussen en Cayennes van deze wereld zijn we een beetje verwend op het gebied van grote SUV’s met grote V8’en. Je zou zelfs bijna vergeten dat er naast de Turbo GT en RS Q8 nog andere varianten zijn van de Cayenne en Q8 met kleinere motoren. Bij de Q8 heb je de keuze tussen drie varianten van de 3.0 V6 (waarvan twee hybrides) en zelfs nog een goede oude zescilinder diesel (als je buiten Nederland woont dan). Naast de SQ8 met V8, die uiteraard wat geknepen is om niet in het vaarwater van de RS Q8 te komen.

ABT Audi Q8

Heb jij nou maling aan die door de fabrikant gestelde grenzen? Goed zo, want dankzij ABT kun je de reguliere Audi Q8 nu een flinke stap dichter bij de Urus krijgen dan standaard. ABT komt met een upgradepakket voor elke variant van de Audi Q8 die los van de RS Q8 staat. Uiteraard deden ze dat al, maar nu is het pakket weer bijgesteld om ook de facelift van de Q8 te kunnen voorzien.

Voor je beeldvorming: Audi peutert normaal 286 pk en 600 Nm uit de Q8 TDI, 340 pk en 500 Nm uit de Q8 TFSI. Die versies slaan Nederland over, wij krijgen alleen de 55 TFSI e met 394 pk en 600 Nm, de 60 TFSI e met 489 pk en 700 Nm en de SQ8 met 507 pk en 770 Nm. Voor ABT zijn de vermogens als volgt:

Model vermogen koppel ABT Q8 50 TDI 330 pk 650 Nm ABT Q8 55 TFSI 408 pk 550 Nm ABT Q8 55 TFSI e 462 pk 650 Nm ABT Q8 60 TFSI e 557 pk 750 Nm ABT SQ8 650 pk 850 Nm

En zo kom je met je ABT SQ8 ineens gevaarlijk dicht bij de 666 pk sterke Urus S en Performante. Al moet gezegd worden dat de SQ8 met een vanafprijs van 196.465 euro ook wel een beetje een powerbeul mag/moet zijn. En tegen een Urus SE met 800 pk ben je kansloos. Maar goed, het blijft wel leuk om met een ‘standaardmodel’ in de buurt te komen van serieuze sportieve wagens.

ABT Styling

Niet dat ‘subtiel’ nou de beste omschrijving is voor de ABT Audi Q8. De gebruikelijke upgrades zijn beschikbaar, denk aan bumpersets rondom, grilles in de flanken, grote velgen en andere kleine details. ABT is overigens de minste niet en al deze spullen zijn los te bestellen. Je kan dus ook opteren voor enkel de krachtkuur. Met de kleine velgen en weinig opties op de SQ8, bitte.

De krachtkuur kost 11.000 euro in Duitse prijzen, denk voor alle stylingonderdelen daar nog een grove 15.000 euro bij. Maar dan is ‘ie wel af. Voor sommige mensen. We verwachten dat ABT binnenkort ook nog wel met de vernieuwde RS Q8 aan de slag gaat.