Oh yes: legendarische sportauto krijgt tweede leven (met de juiste V8!)

De icoon is terug.

Hoe moet het geweest zijn om rond te wandelen op de Autosalon van Parijs in 1975? Simca deed nog leuk mee en presenteerde de 1307 en 1308. Ford bracht iets nieuws mee genaamd de Fiesta (niet veel meer van gehoord daarna, toch?). Ook het Lotus van Colin Chapman was van de partij en wel met een nieuwe sportauto: de Esprit S1.

Nu, precies vijftig jaar na de kennismaking met de Esprit, krijgt de iconische filmauto een vervolg. Een Brits bedrijfje genaamd Encor werkt aan een hedendaagse Lotus Esprit. Je hoeft niet bang te zijn voor een gevalletje van ‘de nieuwe Capri’. Encor gebruikt de originele S1 als basis voor de ontwerprichting.

Encor gebruikt de latere Esprit V8 voor de onderhuidse techniek. Zo vormt het Lotus-ruggengraatframe de basis voor de auto. Daarbovenop komt een zelfontwikkelde koets van koolstofvezel. Hierdoor moet de carrosserie lichter, stijver en nauwkeuriger geconstrueerd zijn dan de oude glasvezel body van het origineel. De aerodynamica is nog wat meer op orde terwijl de klapkoplampen blijven, zij het als led-projectoren.

De V8-motor

Encor leent ook de achtcilinder uit de latere Esprit. Het blok leverde in de Esprit V8 een vermogen van 356 pk en een koppel van 400 Nm. Natuurlijk krijgt het blok eerst een opfrisbeurt en wordt zo aangepast dat er meer vermogen uit komt, maar je er ook in het dagelijks leven makkelijker mee om kunt gaan.

Binnenin is geprobeerd om dichtbij de omhullende cockpit van de Esprit te blijven. Je vindt er leer, alcantara en bewerkt aluminium. Moderne spulletjes als Apple CarPlay, 360 graden-camera’s en moderne klimaatregeling zijn ook aanwezig.

Duur!

Op een later moment krijgen we de nieuwe Lotus Esprit van Encor beter te zien en zal het bedrijfje ook de specificaties met ons delen. De prijs weten we wel alvast en die is niet mals. De Encor Series 1, zoals de tot 50 stuks gelimiteerde productieauto gaat heten, kost 430.000 Britse ponden. Omgerekend gaat het om een half miljoen euro.

Let op: dat is nog zonder opties, belastingen en een Lotus Esprit V8-donorauto. Slik. Over een maandje krijgen we de hele auto te zien. Voor die tijd kun je bij het Louwman Museum langs om de allereerste en de allerlaatste Esprit gebroederlijk naast elkaar te zien.