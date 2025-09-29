De legendarische Lotus Esprit staat terecht in het zonnetje

Ik denk bij Lotus altijd aan de film Pretty Woman, daar reed ook een Esprit in.

In oktober 1975 rolde Lotus zijn nieuwe troefkaart naar buiten: de Esprit. Een sportcoupé die niet alleen Ferrari moest laten zweten op de baan, maar ook een poging deed de Italianen op de openbare weg te irriteren. En dat werkte, want de Esprit bleef maar liefst 28 jaar in productie.

Niet in één versie natuurlijk, Lotus is Lotus, dus er kwamen series, subseries en varianten, tot een V8 aan toe, maar de strakke Giugiaro-lijnen bleven altijd overeind zodat de auto altijd te herkennen was.

De Lotus Esprit staat terecht in het zonnetje

Vijftig jaar later viert het Louwman Museum dit Britse icoon met een smakelijk affiche. Van 1 tot en met 31 oktober 2025 staan de allereerste en de allerlaatste Esprit gebroederlijk naast elkaar in de Great Hall. Een soort tijdreis door de Lotus-geschiedenis, maar dan zonder de fluxcapacitor. Die ook helemaal niet op een Lotus zat, maar dat terzijde.

Alsof dat nog niet genoeg is, komt Esprit-kenner Bauke Tocus langs voor een lezing die je als liefhebber eigenlijk niet mag missen. Op 5 oktober om 11 uur neemt hij bezoekers mee door de hele Esprit-geschiedenis en beantwoordt hij zelfs technische vragen. Altijd leuk voor wie wil weten waarom zijn Esprit nu wél of juist níet start. Aanmelden kan via de Facebookpagina van het museum.

De tentoonstelling maakt deel uit van de ‘pitstop’-serie, waarin het Louwman Museum maandelijks een specifiek model of duo in de schijnwerpers zet. Eerder waren onder meer de Maserati MC12 Corsa en het fraaie duo BMW 507 en Z8 aan de beurt.

In oktober dus de Esprit, een auto die inmiddels net zo legendarisch is om zijn scherpe ontwerp als om zijn hoofdrol in een paar Bond-films. En dus in Pretty Woman, waar de Lotus alleen maar in schitterde omdat Ferrari niet gelinkt wilde worden aan prostitutie. Ai, foutje.

Kortom: wie een zwak heeft voor Britse sportwagens met karakter en een vleugje excentriek design, moet in oktober naar Den Haag. Daar staan de eerste en de laatste Esprit dus netjes naast elkaar te poseren, klaar om vijftig jaar Lotus-historie te laten zien.

En dat maak je daarna nooit meer mee…