Enorm nadeel elektrische auto keihard aangepakt

Eindelijk, een enorm nadeel van de elektrische auto is er niet meer.

Het is opvallend dat onder de autogekken er soms sprake is van een behoorlijke clash tussen de EV-aanhangers en de verstokte benzinedrinkers. De nadelen van beide concepten worden dan in de commentsectie benoemd alsof het feiten zijn. Uiteraard is de keiharde waarheid iets genuanceerder. Beide concepten hebben zo hun voor- en nadelen.

En zoals Wouter gisteren aantoonde met de rijtest de van de Tesla Model S Plaid, kun je wel degelijk fun beleven met een elektrische auto. En nee, niet alleen in rechte lijn.

Sterker nog, onze grijze wijze presentator maakte verrassend veel bochtjes met de auto die aanvankelijk een one-trick-pony leek te zijn. Enfin, er is nog een nadeel van een EV en dat is het design. Vanwege de range is een elektrische auto niet zo mooi als deze kan zijn.

Kijk, dit het concept uit 2018

E-tron GT

Kijk maar naar de Audi e-tron GT. De conceptversie van die auto was bloedmooi. In het echt klopten de proporties helemaal. Eindelijk een Audi met de voorwielen wat verder naar voren (kleine frontoverhang). Helemaal goed. Maar ja, zoals wel vaker met de vertaling van concept naar productiemodel gaat er wat verloren.

Die mooie brede bips werd namelijk ernstig afgeslankt. Ook voor werd de auto smaller. Dit werd namelijk gedaan voor minder weerstand en dus om een paar kilometers aan range te winnen. Dat is begrijpelijk, maar wel zonde. De e-tron GT is alsnog fraai, maar niet zo fraai als deze had kunnen zijn.

Het productiemodel is nog steeds gaaf, maar aanzienlijk slanker

Gelukkig is Prior Design daar met een oplossing. Ze hebben het nadeel van de EV keihard aangepakt. De bodykit-specialist uit Dinslaken heeft zich nu gebogen over de Audi e-tron GT.

We begrijpen meteen dat voor de stijlvolle personen onder ons, dit veel te veel van het goede is. Maar wij in dit geval op willen wijzen, zijn de proporties. Die kloppen nu eindelijk weer!

Enorm nadeel EV keihard aangepakt

In veel gevallen werkt men met een bodykit als volgt: je vervangt de voorbumper, sideskirts, achterbumper en spoiler en klaar is Karl. Maar dat vergroot niet altijd de présence.

Deze kit van Prior Design voor de Audi e-tron GT zorgt namelijk voor extra breedte. Eindelijk! Zowel voor als achter zijn er wielkastverbreders. Nu is dat nooit zo mooi als uitgeklopte wielkasten, het helpt wel degelijk.

Waar je wel op moet letten is dat je de rijhoogte en wielen erop aanpast. Anders krijg je een auto als de Peugeot 406 Taxi uit Taxi 2. Never skip legday, zeg maar. Daar hebben ze bij Prior Design aan gedacht. In dit geval hebben ze gekozen voor 23 inch concave velgen in veelspaken design en lijkt de e-tron GT flink lager te liggen.

Op dit moment is het nog een concept, maar wij hopen dat deze kit min of meer in productie genomen wordt. De rode lip hoeft niet zo van ons, maar als dat het enige is hoor je ons niet klagen. Nu dit nadeel van de EV keihard is aangepakt, vragen we ons alleen af hoeveel range dit gaat kosten. Oh, en hoeveel geld.

Meer lezen? Deze 10 nieuwe Audi-modellen komen er binnenkort aan!