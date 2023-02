Eindelijk kan Pérez ook winnen in een Red Bull

Gaat Pérez winnen van Verstappen dit seizoen? Het zou zo maar kunnen…

Nog een paar nachtjes slapen en dan kunnen we weer genieten van een heel seizoen Formule 1! De GP van Bahrein wordt dit weekend verreden. De tests werden ook al op deze baan gereden afgelopen week. Dus wat er daar gebeurde is een redelijke indicatie voor wat je kunt verwachten dit weekend: Red Bull dat domineert.

Maar wie van de coureurs gaat dat doen? Wij Nederlanders hebben een oranje bril op en zeggen meteen: Max Verstappen! Als we kijken naar de onderlinge verschillen tussen Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez, dan is Verstappen in het voordeel: veel meer overwinningen, poles, wereldkampioenschappen en punten. Dit terwijl Sergio behoorlijk wat ouder is.

Losse achterzijde

Verstappen heeft de neiging zijn teamgenoten helemaal ‘op te vreten’ op de baan. Met andere woorden: hij is altijd sneller. De stopwatch liegt natuurlijk nooit, maar er gingen de nodige geluiden dat de auto wel heel erg op de smaak van Verstappen werd afgesteld en dat de tweede coureur in kwestie (Alexander Albon, Pierre Gasly, Pérez) het daarmee moest doen.

Pérez houdt van een stabiele auto die iets meer onderstuur heeft, Verstappen houdt van een heel erg losse achterzijde. Dat was duidelijk te zien vorig seizoen, toen bleef Checo redelijk dicht in de buurt van Max. Naarmate de auto lichter en meer overstuurd werd, had Pérez er behoorlijk wat moeite mee.

Pérez kan winnen dit seizoen!

Volgens Helmut Marko kunnen beide coureurs nu met de auto uit de voeten. De Oostenrijker zegt namelijk in een interview met Sky Deutschland dat de RB19 voor beide coureurs geschikt is. Met het afstellen van de RB19 waren zowel Perez als Verstappen reuze tevreden.

De downforce van de nieuwe auto schijnt geweldig te zijn. De auto zal in elk geval geweldig insturen. Het is wat er daarna gebeurd wat de coureurs wensen. Verstappen houdt van een losse achterzijde, Pérez van een stabiele auto.

Overigens worden de verhalen dat de vorige Red Bulls op Max waren afgestemd, verwezen naar het rijk der fabelen. Sterker nog, volgens Verstappen waren de voorgaande Red Bulls behoorlijk onderstuurd. Hij heeft zijn rijstijl erop aangepast aan de auto. Een beetje zoals Erik Ten Hag zijn tactiek aanpast aan de spelers bij Manchester United.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Wat denk jij? Kan Pérez winnen in de RB19? Of zal Verstappen weer een drie tienden per ronde sneller zijn? En wat is jouw favoriete kaassoufflé? Laat het weten, in de comments!

Via: motorsport.com