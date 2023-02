Einde Formule 1-loopbaan Hamilton in zicht?

Damon Hill vraagt zich af wanneer er een einde komt aan de Formule 1-loopbaan van Hamilton, want ‘wat houdt hem hier?’

Goede vraag van de oud-coureur. Maar het antwoord weet hij niet. Eigenlijk niemand, behalve Hamilton zelf. En die spreekt zich daar nou niet echt helder over uit. Toch hebben steeds meer mensen het erover. En als er over gesproken wordt…

Einde Formule 1-loopbaan Hamilton

Hamilton gaat voor het zeventiende (!) seizoen achter het stuur van de Mercedes zitten. Hij lijkt niet te willen stoppen en het zou zomaar kunnen dat we hem nog een paar jaar zien rijden in de topklasse. Echter, de coureur heeft voor 2024 nog geen nieuw contract getekend bij het Formule 1 team van Mercedes. Oud-coureur Damon Hill vraagt zich dan ook af of het nog wel slim voor Hamilton is om bij te tekenen. Hill weet niet wat de drijfveren zijn van de Mercedes-coureur om nog langer door te gaan.

Hill schrijft dit in zijn column voor The Telegraph. Hij was zelf ook ooit de oudste coureur op de grid. Hij weet uit ervaring dus hoe het is als alle coureurs bijna twintig jaar jonger zijn. Daarom stopte hij, hij wilde niet die ‘oude man’ zijn. Ook zijn vader reed op het hoogste niveau lang door, te lang zelfs schrijft Hill nu. Hij denkt niet dat Hamilton fysiek het niveau niet kan bijbenen, hij is op 38-jarige leeftijd nog steeds topfit en heel snel. Maar toch, waarom zou je als je alles gewonnen hebt wat er gewonnen kan worden nog doorgaan?

Achtste titel

Mooi rond getal, dat wel. Klinkt ook beter als zevenvoudig kampioen. Veel mensen denken dat dit het doel is van Hamilton. Acht titels en dan hupsakee vertrekken. Of is het de liefde voor de sport en het leven dat bij het racen hoort? Het is maar de vraag of komend seizoen Hamilton en zijn team podiumplekken kan bemachtigen en mee kan doen voor de titel. En dat zou toch zonde zijn; een zevenvoudig kampioen die in de middenmoot rijdt.

Wat denken jullie? Heeft Lewis Hamilton nog wat te zoeken in de Formule 1 of moet hij de eer aan zichzelf houden en geen contract tekenen voor 2024?