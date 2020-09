Epische Porsche 906 roadtrip: Piëch to Peak - Autoblog.nl

Klassiekerspecialist Road Scholars werd door een klant verleidt om een aantal iconische Porsche’s 906 bij elkaar te brengen voor een roadtrip.

Road Scholars Porsche 906

Je hebt autozaken en autozaken, maar Road Scholars uit het Amerikaanse North Carolina was er vroeg bij. Niet eens zozeer dat ze al in de 19e eeuw actief waren. Nee, ze waren vooral de ‘vintage Porsche-hype’ voor. In 2002 bedachten zij al dat er een hele community aan vintage-Porsche liefhebbers was waar ze iets voor konden betekenen. Zoals ze het zelf zeggen: dat was de tijd dat je nog een ‘numbers matching’ 356 speedster kon kopen voor minder dan $ 100.000.

De mensen achter Road Scholars zijn dan ook geen onbekenden in de Porsche wereld. Cam Ingram, de eigenaar, is de zoon van Bob Ingram. Als je al niet bekend was met de Porsche collectie van Bob Ingram (idd de Ingram Collection) dan misschien wel met het voorval in 2019. In april van 2019 was er een gasexplosie in het pand naast de Ingram Collectie in Durham North Carolina. En een groot aantal waardevolle auto’s werd (onherstelbaar) beschadigd. Niet alles was gelukkig verloren, zoals je in onderstaande video kunt zien.

Terug naar 2020

Maar daar gaat dit artikel niet over. Road Scholars blijft graag bezig en zo waren ze onlangs met twee grote projecten tegelijk aan de gang. Zo waren ze bezig met de 2020 Pikes Peak deelname van fotograaf/architect/regisseur/coureur Jeff Zwart (hij werd overigens 2e in zijn klasse) in een nieuwe Porsche 935 en met een bijzondere wens van een klant.

De liefhebber die namelijk een klassieke Porsche 906 kocht bij deze handelaar in klassieke auto’s opperde dat het wel een leuk idee zou zijn om een rit te organiseren met een aantal 906’en. Het zou een rit moeten zijn vanaf het huis van Ed Anderson, de nieuwe eigenaar, in Vail Colorado. Naar Aspen en terug. Maar dan wel via Independance Pass. De hoogst gelegen weg op de Continental divide, op een hoogte tot 3687 meter.

4 Maal Porsche 906

Nou is de Porsche 906 in principe een productieracer die ook toegelaten is op de weg, maar Road Scholars ruimde toch wat tijd in om de auto te prepareren voor deze circa 400 km lange rit over de bergpassen. Tijdens deze werkzaamheden werden nog 2 906’en aan de roadtrip toegevoegd. En omdat ze toch de logistiek voor de Pikes Peak deelname van Jeff Zwart aan het plannen waren werd ook hij uitgenodigd.

Waarom zet jij de route niet uit Jeff en neem je eigen 906 ook mee…

Aldus geschiedde en ja, er zijn dus mensen die tijdens hun tripje door de bergen aan het einde van deze zomer dus 4 Porsche’s 906 zijn tegengekomen. Lucky bastards.

Road Scholars verzekert ons dat we binnenkort de hele registratie kunnen gaan delen, voor nu moeten we het met deze heerlijke trailers doen.

En hoe het ook al weer zat met Piëch en de Porsche 906 en 917 lees je hier.

fotocredit: Road Scholars