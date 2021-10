Porsche verkoopt losse stoelen uit de printer

Stoelen uit de printer, Porsche gaat het verkopen. Per één, of een set. Net wat je zelf wil. En dit kost het.

De tijd dat het bijzonder was dat je met 3D-printen iets grappigs kon printen om aan je vrienden te laten zien ligt alweer een tijdje achter ons. Vandaag de dag maken onder andere autofabrikanten dankbaar gebruik van de technologie. Ze gebruiken zo’n printer, deels, als onderdeel van een nieuw product. Porsche doet dit onder andere met deze stoel.

Porsche Exclusive Manufaktur

Je ziet het zo niet, maar deze stoel komt voor een gedeelte uit de 3D-printer rollen. Wil jij deze stoel, één of twee, in je nieuwe 911, Boxster of Cayman dan kan dat. Per februari 2022 worden de 3D geprinte stoelen opgenomen in de configurator. Ze worden aangeboden als optie binnen Porsche Exclusive Manufaktur en maken onderdeel uit van Porsche Tequipment.

Ook voor oudere modellen

De Duitse prijs ligt op 2.677 euro per stoel. Het leuke is dat ze ook passen op oudere modellen. Zo kun je bijvoorbeeld een versleten stoel uit je occasion halen en deze nieuwe erin zetten. De nieuwe Porsche stoelen zijn compatibel met de 911 vanaf de 991-serie en bij de Cayman/Boxster vanaf de 981-reeks. De stoel is straks verkrijgbaar in zes verschillende kleuren.

Indien mogelijk zou proefzitten geen gek idee zijn. De nieuwe Porsche stoelen uit de printer zijn nogal performance georiënteerd. Heb je een iets te dikke pens kan ik me zo voorstellen dat het niet heel comfortabel zit. Eerlijk is eerlijk, het ziet er tof uit!