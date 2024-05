Mercedes-Maybach S580e – test en video

Lekker stekkeren in de Mercedes-Maybach S580e uit deze test. Logisch of past dit niet bij deze auto?

Nog even opfrissen hoe het ook al weer zat: Maybach was heel, heel lang geleden een apart merk. In het begin van dit millenium herintroduceerde Mercedes het weer, maar succesvol werd het niet. Sinds 2015 is Mercedes-Maybach een submerk van Mercedes-Benz en verkopen ze als een speer.

Het betekent wel dat je als S-klasse koper kleur moet bekennen. Ga je voor een vleugje sportiviteit en de Mercedes-AMG S63 of kies je voor de opulente luxe van de Mercedes-Maybach S580e. Deze test gaat je hopelijk helpen bij deze keuze.

Verwarrend genoeg deden we al eens de test met de Mercedes-Maybach S580. Dat was de echter versie zonder “e”; een vieze vervuilende benzineauto dus. Dat kan echt niet meer, ook in dit segment moet er gestekkerd worden. De S580e is heuse plug-in hybride, je chauffeur kan die dus lekker inpluggen.

S 580e – de logische keuze

De belangrijkste reden om voor de S580e te gaan is zodat je tegen je personeel kan zeggen dat deze Maybach amper benzine verbruikt. Een beetje solidariteit met je accountmanagers die dagelijks honderden kilometers afleggen in hun e-208 om klanten te bezoeken.

Om heel precies te zijn heeft de Mercedes-Maybach S580e een CO2-uitstoot van 14 g/km en een normverbruik van 0,6 l/100 km. Dat is allemaal verwaarloosbaar, knap gedaan dus van Mercedes-Maybach.

De basis voor het succes is de elektromotor die 150 pk en 440 Nm sterk is. Hij trekt zijn stroom uit een 28,6 kWh accu, waardoor de Mercedes-Maybach S580e een elektrische range heeft van z’n 100 kilometer. Ruim voldoende om tussen de middag een fijne lunchplek te kunnen bereiken.

Mocht de accu leeg zijn, dan kan die worden geladen met 11 kW via een reguliere AC aansluiting. Snelladen kan echter ook met 60 kW aan een dc-lader, maar dan moet je wel erg snel lunchen.

Het alternatief is om de zes-in-lijn in het vooronder aan te spreken. Die is drie liter groot, heeft een maximumvermogen van 367pk en levert 500 Nm aan koppel tussen 1,600-4,500 toeren per minuut.

Het totale systeemvermogen is 510 pk/ 750 Nm. Het maakt de S580e de langzaamste van de Mercedes-Maybach S-klasses: de sprint naar de 100 duurt 5.1 seconde. De topsnelheid is naar goed Duits gebruik afgeregeld op 250 km/u.

Zijn er nog minpunten

Een hybride heeft twee (of meer) motoren aan boord, dus er zijn altijd schakelmomenten. Als de eigenaar links achterin zit, wil jij als chauffeur boterzacht accelereren, soepel de bochten nemen en zijdezacht remmen. “Links achterin” moet eigenlijk niet merken dat we onderweg zijn. Mocht je ooit op een klaverblad een dikke S-klasse tegenkomen, dan valt het je wellicht op: ze rijden echt niet hard door de bochten.

Helemaal 100% soepel rijden met een PHEV: dat vergt nog meer van de man achter het stuur. Waarschijnlijk zal die de keuze maken om echt alleen op de elektromotor te rijden of altijd beide motoren te laten draaien.

Killer features van de Mercedes-Maybach S580e

Ruime, luxe en overdaad. Het leven aan boord van de Maybach S-klasse is echt ontzettend fijn. De basis wordt gevormd door een “normale” S-klasse, maar dan met een veel langere wielbasis. De Mercedes-Maybach heeft een 29cm langere wielbasis, waardoor die afmeting tot 3,40 meter komt. De totale lengte is 5 meter en 48 centimeter. Een standaardparkeerplaats is 5 meter, dus je zal de Mercedes-Maybach S580e niet zomaar overal kunnen neerplempen.

De extra lengte komt volledig ten goede aan de achterpassagiers. Rechtsachterin kan de stoel in een bijzonder geriefelijke ligstand worden gezet. De vraag is of je als drukbezette CEO, dictator of EU-ambtenaar wel de tijd om erbij te gaan liggen. Meestal moet de reistijd ook in werktijd worden omgezet of niet soms?

Alternatieven voor de Mercedes-Maybach S580e

De hoeveelheid ruimte op de achterbank is uniek, of je moet uitwijken naar iets met een vliegende dame op de motorkap. Een EU ambtenaar met een Rolls-Royce krijgt het wellicht echt zwaar bij de herverkiezingen en de nogal overdadige uitstraling zal bij meer mensen niet passen.

Van de Audi A8, BMW 7-serie en Lexus LS zijn wel lange uitvoeringen, maar die halen het nog steeds niet bij de Maybach. Een Range Rover Long Wheel Base is wellicht een verrassend alternatief, de hoge instap en zit is voor een auto gereden met chauffeur ook niet eens heel erg gek.

Als het aan mij ligt, zou ik wat wielbasis inleveren en voor de excellente Mercedes-AMG S63 gaan. Die biedt bijna hetzelfde comfort, iets minder ruimte (op de achterbank), maar is verrassend leuk om mee te rijden. En oei, wat is de S63 AMG snel.

Conclusie

Er zijn twee redenen om voor de Mercedes-Maybach S580e te gaan en de S580 te laten schieten. Die laatste heeft een V8 met ongeveer dezelfde specificaties, maar is een slordige 50 mille duurder. CO2-emissie is 18-23 gram/ km, dus de aanschafbelasting is prettig laag.

De andere reden om te gaan stekkeren met je Maybach is de publieke opinie. Als je je werknemers elektrisch laten rijden, dan moet je zelf wellicht ook aan de stekker. Hetzelfde geldt voor je onderdanen als EU-regent.

Overigens rijdt Mercedes-Maybach S580e elektrisch best subliem, natuurlijk zijn de prestaties wat beperkt. Een echt probleem is dat niet, want de man achterin wil de G-krachten helemaal niet voelen. Subtiel de stad doortokkelen zonder enige emissie is dus absoluut een voordeel. Nog even kijken?