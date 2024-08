Iemand betaalde 318.000 euro voor een Cayman

Ken je die grap van een Porsche 718 Cayman GT4 RS van 318.000 euro?

Het ultieme afscheidscadeau van Porsche met de 718. De opvolger is een elektrische sportwagen, dus met de Cayman GT4 RS trok het Duitse automerk alle registers nog één keer open. Ook het prijskaartje zat op het niveau van een echte RS. Ging je met de optielijst exclusieve dingen krassen kon het nog veel gekker.

Cayman GT4 RS op Marktplaats

Daar is deze oranje Porsche 718 Cayman GT4 RS op Marktplaats een uitstekend voorbeeld van. Een nadeel van de 718 is dat het geen 911 is. Dat wil zeggen: goed zijn waarde behouden zoals zijn grote broer, dat zit er niet in voor de 718. Een voordeel voor de occasionjagers onder ons, die kunnen zo’n RS voor minder oppikken. We hebben het nog steeds over ontiegelijk veel geld. Laat dat duidelijk zijn.

PTS Pastel Oranje

Deze Porsche 718 Cayman GT4 RS op Marktplaats werd samengesteld in een PTS-kleur. Lekker Hollands! Het is de kleur Pastel Oranje. Het is echt Koningsdag oranje, een zeer felle tint uit het exclusieve Paint To Sample-programma van Porsche. De eerste eigenaar heeft -uiteraard -het Weissach-pakket aangevinkt en volgens de adverteerder bedraagt de nieuwprijs maar liefst 318.000 euro! Drie ton voor een Porsche Cayman, je leest het goed.

Blijkbaar was de eigenaar toch niet zo heel verliefd op deze auto, want het oranje kanon staat te koop aangeboden op Marktplaats. De GT4 RS heeft slechts 1.709 kilometer gelopen.

De eerste afschrijving heeft zijn werk gedaan. Voor ‘slechts’ 266.950 euro mag je de Porsche meenemen. Nog steeds veel geld voor een 718, maar het getalletje begint tenminste met een twee en niet met een drie.

Daar krijg je echt iets bijzonders voor. Een Porsche 718 Cayman GT4 RS is al speciaal, zo in het Pastel Oranje is het echt een unieke verschijning. 500 atmosferische pk’s staan voor je klaar.

Inclusief gratis gehoorbeschadiging met de intake in de buurt van je oren. Voor een aantal mensen overigens reden geweest om de auto toch maar weg te doen, want niet iedereen werd blij van deze unieke geluidsbeleving. Misschien dat daarom deze oranje rakker uit 2023 nu al te koop staat?

Bekijk de advertentie op Marktplaats. Liever open rijden? Ga dan voor de Porsche 718 Spyder RS.