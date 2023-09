Maybach gaat weer unieke auto’s bouwen

Er komen een hele hoop unieke Maybach auto’s aan.

Het heeft eventjes geduurd voordat Maybach zijn draai had gevonden. In eerste instantie moest het een merk worden dat kon concurreren met Rolls-Royce. Heel erg nobel, maar ergens werkte het niet helemaal.

Het gat tussen de S-Klasse en de Maybachs was simpelweg te klein qua kwaliteit en te groot qua prijs. Dat is overigens geen sneer naar Maybach, maar een compliment naar de Mercedes-Benz S-Klasse. Zeker toen de W221 op de markt kwam, was de Maybach een beetje overbodig geworden.

Het lijkt er op dat Mercedes nu door heeft hoe ze met de merknaam Maybach om moeten gaan. Het zijn extra luxe versies van behoorlijk luxe Mercedessen. Zo kun je op basis van de S-Klasse, EQS SUV of GLS een Mercedes-Maybach krijgen. Helemaal dikke prima. Waar de AMG de sportieve varianten zijn, zijn de Maybachs de extra luxe versies.

Rolls-Royce achterna

Maar Maybach wil ook hogerop en gaat net als Rolls-Royce zich toeleggen op unieke auto’s. Onder de noemers ‘Myth’ en ‘Legend’ moeten er kleine series komen van hyperexclusieve en extreem dure automobielen.

Dat laat een woordvoerder van Mercedes weten aan het Amerikaanse Car & Driver. Rolls-Royce en Bugatti hebben al bewezen dat er een markt is voor dergelijke auto’s.

Maybach gat zich toeleggen op bijzondere auto’s met een compleet afwijkend koetswerk. Naar het schijnt is dat ook precies wat BMW wil gaan doen moet hun recent aangeschafte luxe badge: Alpina. Eigenlijk is niets te gek voor Maybach.

Op dit moment zijn er een hoop modellen waarover Mercedes nu aan het buigen is voor Maybach. Daarbij moesten we heel erg denken aan de Maybach Exelero, een unieke auto me afwijkend koetswerk, maar wel gebruik makend van bestaande Mercedes-techniek.

Maar welke unieke Maybach modellen komen er dan?

Denk aan een nieuwe vierdeurs SEC of juist een sportieve crossover op basis van de neuwe elektrische G-Klasse, de EQG. De 2+2 elektrische SL met vleugeldeuren klinkt erg bijzonder en lijkt qua concept wel een beetje op de Electrive Drive-variant van de SLS.

Ook een nieuwe elektrische C111 is mogelijk volgens Georg Kacher, de doorgaans uitstekend geïnformeerde journalist in kwestie. Een elektrische EQR als opvolger van de AMG One hypercar is een mogelijkheid. De favoriet van ondergetekende is de EQS Shooting Brake, een elektrische stationwagon met de luxe van een EQS. Cool!

Begrijpelijke tactiek

Dat Mercedes met Maybach hiervoor kiest, is op zich begrijpelijk. We gaan namelijk binnenkort naar een tijdperk toe dat geen enkele aandrijflijn uniek is. Alle auto’s maken hetzelfde geluid, hebben de zelfde snelheidsbeleving en het vermogen komt op dezelfde wijze vrij.

Dus op de prestaties na, kun je je niet echt onderscheiden. Geld uitgeven voor een V12 is gekkenwerk als Tesla het dubbele vermogen voor een tiende van de prijs aanbiedt.

Dus gooien de fabrikanten het op exclusiviteit, individualiteit, uitstraling en luxe. Dat zijn de punten waar je je als fabrikant nog wél kunt onderscheiden. Het zal nog wel eventjes duren voordat je uitgenodigd wordt om er eentje te kunnen kopen.

Tegen die tijd zal er eerst nog een nieuwe telg zijn in de Maybach-familie, namelijk de Mercedes-Maybach SL, gebaseerd op de R232-generatie van de Mercedes-AMG SL.

