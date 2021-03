Er komen veel meer slimme verkeerslichten en dit kunnen ze - Autoblog.nl

Het aantal slimme verkeerslichten in Nederland gaat flink uitbreiden. Maar wat kunnen deze lichten dan en wat is het nut?

Tenzij je veel kilometers maakt of in een gebied woont waar ze al staan, heb je misschien nog weinig te maken gehad met slimme verkeerslichten. Logisch, want in heel Nederland staan er nog maar 800. De technologie valt echter in de smaak en het is de bedoeling dat er nog veel meer gaan komen.

Er is groen licht (pun intended) gegeven voor het plaatsen van nog eens 1.000 van die slimme units. Dat is dus meer dan een verdubbeling in vergelijking met de huidige situatie. Het is niet dat je opeens Netflix op het display van een verkeerslicht kunt kijken of zo. De technologie is met name gericht op hulpdiensten.

Met slimme verkeerslichten moet er een veiligere situatie ontstaan op een kruispunt. Als de hulpdiensten een rood licht naderen met zwaailicht (en sirene) hebben ze bevoegdheid om deze te negeren en om over te steken. Dit doen ze vaak met een flink verminderde snelheid, want als een automobilist van de andere kant niet oplet is een aanrijding zo gemaakt. Slimme verkeerslichten kunnen communiceren met hulpdiensten en gaan alvast op groen als ze aan komen rijden.

Voorlopig worden alleen ambulances uitgerust met deze communicatieve technologie, maar op termijn krijgen ook politieauto’s en de brandweer de techniek aan boord. Met een groen licht voor de hulpdiensten is de kans op een aanrijding kleiner. Tegelijkertijd is er een betere doorstroming en kan het verkeer beter ruimte maken voor de hulpdiensten, omdat het licht op groen staat.