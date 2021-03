Jaguar viert feest met 2 halen 2 betalen actie - Autoblog.nl

Ze hebben niet zo goed bij Kruidvat afgekeken, want Jaguar heeft met de E-Type 60 Collection een heel bijzondere actie voor klanten bedacht.

Een goede verkoper krijgt het voor elkaar om je meer te laten kopen dan eigenlijk de bedoeling is. Jaguar slaat het verkoperspraatje over en komt meteen met een voorstel. Of je komt gewoon twee auto’s of je hebt hier niets te zoeken. We hebben het dan over de vandaag voorgestelde Jaguar E-Type 60 Collection.

Ter gelegenheid van het zestig jarige bestaan van de E-Type hebben ze bij Jaguar Classic iets leuks bedacht. 12 bestaande exemplaren van de E-Type zijn gerestaureerd en worden nu verkocht aan geïnteresseerden. Er zit echter wel een belangrijke voorwaarde aan de actie. Je moet er twee kopen. Eentje is niet mogelijk.

Jaguar E-Type 60 Collection details

Jaguar Classic verkoopt de auto’s als een paar. Het gaat hier om een coupé en een roadster. De modellen zijn geïnspireerd op het oorspronkelijke model dat destijds werd voorgesteld op de autosalon van Genève. Er zijn allerlei verwijzingen naar vroeger te vinden, net als een aantal unieke kenmerken speciaal voor de Jaguar E-Type 60 Collection.

Het gehele aankoopproces moet een feestje worden voor de klanten. Voor de zomer van 2022 heeft Jaguar Classic een rit georganiseerd waar de zes kopers van de auto’s een route rijden van Coventry naar Genève. Het is een ode aan de rit van Jaguar-testrijder Norman Dewis en PR-man Bob Berry die dezelfde route reden voor het debuut van de E-type.

Natuurlijk hoopt Jaguar er ook een lekkere boterham aan te verdienen. Het setje kost 850.000 pond per paar. Dat is omgerekend 992.000 euro, of bijna een half miljoen euro per auto.