Nederlanders zetten verkeerslichten op groen met laptop

Wachten op groen? Dat is zo 2019. Gewoon met je laptop zelf bepalen wanneer het verkeerslicht op groen gaat.

Op Nederlandse kruispunten worden steeds meer slimme verkeerslichten geplaatst. Dit zijn lichten die in verbinding staan met het internet. Op ongeveer 1.200 kruispunten worden de slimme verkeerslichten geïnstalleerd.

Het voordeel van deze stoplichten is dat ze een zo goed mogelijke doorstroming realiseren. De lichten zijn in staat om te anticiperen op aankomend verkeer. Het voorkomt dat een voertuig bijvoorbeeld helemaal stil komt te staan en vervolgens na een paar seconden weer moet optrekken. Met een auto met verbrandingsmotor heeft dit als bijkomstigheid dat het nog goed is voor het milieu ook, want het gaspedaal hoeft minder hard ingetrapt te worden.

Wesley Neelen van beveiligingsbedrijf Zolder heeft echter ontdekt dat de verkeerslichten gemanipuleerd kunnen worden. Dat laat hij zien in een YouTube-filmpje. Met een laptop in de hand laat hij het verkeerslicht op groen gaan. En nee, dit is geen Victor Mids die een trucje uithaalt. Het is de realiteit.

Tegenover de NOS legt Neelen uit dat de lichten gemanipuleerd kunnen worden met een app. De app communiceert met het verkeerslicht dat een fietser onderweg is. Echter, bestuurt Neelen de app vanaf zijn laptop met een gemanipuleerde locatie aan de hand van een script.

De makers van de verkeerslichten zijn inmiddels ingelicht. Aan hen de taak dit lek op te lossen.