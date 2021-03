Nieuwe Mercedes-AMG SL laat zijn softtop zien - Autoblog.nl

De nieuwe Mercedes SL wordt op heel veel vlakken anders dan zijn voorganger, maar dat is helemaal niet erg.

We schrijven de laatste tijd veel over de EQ-modellen van Mercedes, maar we moeten niet vergeten dat er ook nog een gave roadster in de pijplijn zit: de nieuwe SL! Het Mercedes-gamma zit al behoorlijk vol met cabrio’s, maar blijkbaar ziet Das Haus nog altijd een plekje voor de SL. Wat daarbij ongetwijfeld meespeelt is het feit dat de S-klasse Cabrio geen vervolg krijgt. Daardoor is er weer wat meer ruimte voor een cabrio aan de bovenkant van het gamma.

Positionering

Toch is het niet helemaal logisch. Voor de sportieve cabriorijders is er namelijk al de AMG GT Roadster. Je zou daarom verwachten dat Mercedes de nieuwe SL daarboven positioneert als een wat luxere 2+2 cabrio om lekker mee te cruisen. Dat is echter niet wat Mercedes doet: ze zetten de nieuwe SL nadrukkelijk neer als een sportieve auto. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de SL R232 er enkel en alleen als Mercedes-AMG komt.

Softtop

We hebben nu nieuwe spionagefoto’s persfoto’s van de gecamoufleerde SL. We konden vorig jaar ook al plaatjes delen, maar de auto was toen nog zwaar ingepakt. Nu zijn de vormen al een stuk beter te zien, met name het dak. In tegenstelling tot de laatste twee generaties krijgt de nieuwe SL geen hardtop, maar een stoffen kap. Van achter roept de auto daarom associaties op met de 911. De R232 wordt ook net als de 911 een 2+2, een primeur voor de SL.











Looks

Het sportieve karakter van de nieuwe SL is ook terug te zien in de looks. We zien een agressieve neus en een actieve spoiler zoals we die kennen van de AMG GT. De nieuwe SL wordt dus geen ouwelullenbak, zoals de voorgaande generaties dat vaak wel een beetje waren.

SL 63

Het roodkapje op de foto’s is hoogstwaarschijnlijk de Mercedes-AMG SL 63. Deze heeft namelijk alle typische 63 AMG-kenmerken: de Panamerica-grille, de kenmerkende luchtopeningen in de voorbumper en de vier rechthoekige uitlaatpijpen. Het exemplaar met de zwarte kap is waarschijnlijk de Mercedes-AMG SL 53. Deze heeft namelijk vier ovale uitlaatpijpen, net als bijvoorbeeld de CLS 53. Naar verluidt komt er ook nog een SL 73. Die zal helaas geen 7,3 liter V12 krijgen, maar een V8 plus een elektromotor.

4Matic

Mercedes doet zelf nog geen uitspraken over welke varianten er komen. Wel verklappen ze dat de SL ook als 4MATIC+ komt. Dat betekent dus dat de SL voor het eerst vierwielaandrijving krijgt, zoals inmiddels standaard is op de meeste AMG-modellen.

Onthulling

Zoals je kunt zien is Mercedes nog druk bezig met de laatste wintertests in Zweden, maar de nieuwe SL nadert zijn voltooiing. Een datum hebben we nog niet, maar de auto zal later dit jaar onthuld worden.