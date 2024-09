Ervaar de nieuwste EV’s tijdens de EV Experience op Zandvoort

En als Autoblog-lezer krijg je 10% korting!

Je kunt op onze site alles lezen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van EV’s, maar deze kun je nu ook hoogstpersoonlijk ervaren. Deze maand is het namelijk weer tijd voor de jaarlijkse EV Experience op Zandvoort. Tijdens dit event staat Zandvoort drie dagen lang volledig in het teken van elektrisch rijden.

Wat kun je zoal verwachten tijdens de EV Experience? Uiteraard zijn de nieuwste elektrische auto’s aanwezig. Deze kun je niet alleen bekijken, je kunt er ook een proefrit in maken. Dit is natuurlijk ook meteen een unieke kans om op het Formule 1-circuit te rijden. Wie wil dat nou niet? Ook kan er met verschillende auto’s gereden worden op een off-road parcours in de duinen.

In totaal zijn er meer dan 150 exposanten aanwezig, waaronder maar liefst 42 autofabrikanten en 7 vrachtwagenfabrikanten. Een aantal van hen nemen ook auto’s mee die nog niet eerder in Nederland of überhaupt in Europa te zien waren.

Op de paddock kun je de nieuwste ontwikkelingen zien op het gebied van elektrische motorfietsen, scooters, steps en fietsen. Verder is er een netwerklounge en worden er workshops georganiseerd. Aan de kids is ook gedacht, want voor hen is er een speciale Fun Zone.

Donderdag 26 en vrijdag 27 september is de EV Experience geopend voor de zakelijke markt, en op zaterdag 28 is het tijd voor het publiek. Tickets zijn nu te bestellen via de website van EV Experience. En we hebben goed nieuws: als Autoblog-lezer krijg je 10% korting. Dit kun je verzilveren met de kortingscode EVEXP!AUTOBLOG24.