1 op 6 EV-rijders overweegt een Chinese auto

Zou jij ooit een Chinese auto kopen of leasen?

De Chinezen komen eraan! Gelukkig geen oorlogsmacht, maar op het gebied van auto’s. Het aantal merken groeit gestaag in Europa en dus ook in Nederland. De vraag is of je zo’n auto zou verkiezen boven een Europeaan, Amerikaan, Koreaan of Japanner.

Om gebied te winnen in Europa is een scherpe prijs een belangrijke factor. Voorlopig is dat nog niet het geval. Daardoor vliegen de Nio’s, XPengs en BYD’s je nog niet om de oren. Neem bijvoorbeeld de BYD Seal van de rijtest gisteren. Duizenden euro’s duurder dan een Tesla Model 3, waardoor kopers toch veel sneller voor de Amerikaan kiezen.

Leasevergelijker ElektrischeAutolease.nl deed een onderzoekje. Met hulp van onderzoeksbureau Multiscope werden duizend Nederlandse EV-rijders gevraagd of ze in een Chinese elektrische auto zouden stappen. 1 op de 6 geeft aan dit inderdaad te overwegen. Bijna een kwart van de ondervraagden zegt het een goede zaak te vinden dat de Chinese auto’s hun weg naar de Nederlandse markt gevonden hebben.

Desalniettemin geeft een derde aan juist weg te willen blijven van de Chinese EV. De redenen lopen uiteen. Meer dan een kwart wil geen Chinese EV vanwege morele bezwaren. Op dat gebied kun je dan weer een discussie voeren of je helemaal geen Chinese apparaten en/of onderdelen wil gebruiken, want dat is knap lastig.

Ruim 40% van de ondervraagden zegt een Chinese EV te overwegen als deze dezelfde kwaliteit levert als de gevestigde automerken. Daarnaast moet de prijs aanzienlijk lager zijn, anders is het niet aantrekkelijk genoeg.

Voorlopig is dat niet geval in autoland. De Chinese automerken zijn vergelijkbaar geprijsd met de concurrentie. Het is niet duidelijk of daar op de korte termijn verandering in gaat komen. Stuntprijzen zoals Tesla regelmatig doet hebben we nog niet gezien.