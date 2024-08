Het is officieel: de EV is te duur

We hadden al een vermoeden, maar het is nu officieel, de EV is te duur!

Het blijft een lastig onderwerp. Brussel, Den Haag en Davos willen collectief dat we aan de elektrische auto gaan. Daar is veel voor te zeggen en ook onder onze trouwe lezers zijn er al velen die de overstap met tevredenheid gemaakt hebben.

Maar het is ook geen geheim dat de transitie naar de elektrische auto stagneert. De merken poepen het ene na de andere elektrische model uit, de havens staan vol met Chinese EV’s op zoek naar een baasje, maar de consument wil er niet aan.

De EV is te duur

Het waarom is eigenlijk heel simpel blijkt uit onderzoek door de Duitse industrie-expert Ferdinand Dudenhöffer: We vinden de EV te duur. Autokopers betalen gemiddeld 21 procent meer voor een elektrische auto dan een vergelijkbaar exemplaar op dinosap.

De catalogusprijzen zijn hoe dan ook hoger dan de ICE varianten, maar er worden ook meer kortingen gegeven op auto’s met een verbrandingsmotor. Die kortingen zijn overigens niet meegenomen in het prijsverschil van 21 procent.

Dudenhöffer vergeleek de catalogusprijzen (zonder korting dus) van 20 belangrijke elektrische modellen met vergelijkbare modellen met een verbrandingsmotor. De gemiddelde catalogusprijs van de EV’s kwam op 45.040 euro en de gemiddelde prijs van de “gewone” auto’s op 38.228 euro. De gemiddelde korting die bedongen werd was respectievelijk 12,9 en 15 procent. Zo wordt het verschil bij uiteindelijke aankoop nog groter.

Verschillen tussen merken

Ferdinand ging nog een stukje verder en heeft ook op merkniveau verder gekeken. IBij Duitse merken zijn de prijsverschillen tussen de elektrische auto’s en de auto’s met verbrandingsmotor vrij klein. De BMW X1 is als EV slechts 2.260 euro of 6 procent duurder dan zijn benzinebroertje. Bij Mercedes-Benz is dit vergelijkbaar.

Stellantis daarentegen heeft de EV’s duur gemaakt ten opzichte van de modellen met een ouderwetse benzine (of zelfs diesel) motor. In augustus kostte de Opel Corsa Electric in Duitsland 13.633 euro meer (79!!!!! procent) dan de versie met een verbrandingsmotor. De Opel Mokka was met 9.411 euro 35 procent duurder dan het brandstof gestookte broertje.

Als een EV zo duur is…

…is het niet gek dat de consument hem niet aanschaft. Rij je zakelijk, of kun je het jezelf veroorloven om voor de milieubewuste optie te gaan, dan is het wellicht te doen, maar voor particulieren is het prijsverschil over het algemeen gewoon te groot. Niet gek dat het EV-marktaandeel in Duitsland stagneert.

Zo verkochten Opel en Peugeot in de eerste zeven maanden van dit jaar slechts 5,1 procent van hun auto’s met een elektrische aandrijving. Conclusie: het prijsverschil tussen de EV en de ICE is te groot voor de consument, zeker zonder aanschafsubsidie.

Nederland

Natuurlijk betreft het hier een onderzoek in Duitsland. De prijsverschillen zijn hier natuurlijk anders, want we kennen hier de BPM straf op auto’s die CO2 uitstoten. Op een Opel Corsa 1.2 benzine zit bijvoorbeeld minimaal 5.096 euro BPM.

Een Opel Corsa Electric kost je hier minimaal 34.999 euro (tijdelijke actiemodellen laten we even achterwege, die scharen we onder de kortingen zoals het onderzoek in Duitsland ook deed) Dat is 10.500 euro meer dan de Corsa 1.2 inclusief de BPM.

Op dit moment kun je nog 2.950 euro subsidie krijgen bij de aanschaf van een nieuwe EV, maar dan nog is het prijsverschil fors voor de gemiddelde autokoper die nu al problemen heeft met het betaalbaar houden van zijn mobiliteit.

De EV is vooralsnog gewoon te duur. Het is nu officieel.