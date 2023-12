Esteban Ocon gaat volgend jaar niet leven

Iedereens favoriete F1 coureur gaat volgend jaar niet leven. Geen zorgen, hij bedoelt er niks levensbedreigends mee.

Esteban Ocon heeft er weer een veelbewogen jaar opzitten in de Formule 1. De Fransman staat niet bekend om het feit dat iedereen hem een toffe peer vindt. Sterker nog met praktisch al zijn (ex-)teammaten ligt Ocon in de clinch. Het is ook wat als je opgroeit met de wetenschap dat het ouderlijk huis verkocht wordt om jou te laten karten. Ocon is een knokker, omdat hij geen keuze had. En credit where credit is due: hij heeft het toch maar geschopt tot de koningsklasse.

Maar ja, als je daar dan toch bent, dan wil je natuurlijk ook winnen. En dat is Ocon nog maar een keer gelukt in de knotsgekke Grand Prix van Hongarije editie 2021. De teams waar Ocon voor gereden heeft, hebben hem nog nooit een auto gegeven om echt te strijden om podia en zeges in elke race. Maar, dan is het natuurlijk ook aan Ocon zelf om ofwel zijn teammaat keihard te verslaan zodat andere teams interesse krijgen. Ofwel het team eigenhandig uit het slop trekken met geweldige prestaties die ervoor zorgen dat alle beste sponsors, techneuten en strategen als een magneet worden aangetrokken.

Tot nu toe is Ocon in beide niet geslaagd. Hoog aangeschreven teamgenoten als Perez, Ricciardo en Alonso heeft Ocon vaker niet dan wel kunnen verschalken. Niet dat hij werd afgedroogd, absoluut niet. Maar hij was bijna altijd wel degene met aan het eind van het jaar net wat minder punten. Het team van Alpine ondertussen is een absolute dumpster fire. Al jaren maakt het fabrieksteam nooit de indruk dat ze voor het kampioenschap willen gaan. Halverwege afgelopen is weer eens het management vervangen. Of dat gaat helpen is nog niet te beoordelen.

En dus waren de ogen dit jaar gericht op de strijd tussen Gasly en Ocon bij Alpine. Beiden hebben een zeer vergelijkbaar profiel. Zelfde nationaliteit, zelfde leeftijd min of meer, beiden 1 keer gewonnen in een gekke race. Alleen is Gasly de nieuwe man. En een stuk populairder bij fans. Onder de streep is het resultaat echter weer heel vertrouwd. De twee zijn aan elkaar gewaagd, maar Esteban heeft weer een paar puntjes minder te grazen dan d’n Pierre.

Het wordt dus langzamerhand ‘erop of eronder’ voor de beste vriend van Max Verstappen. Althans wel als Esteban nog een keer de echte top wil halen. En dat realiseert Esteban zichzelf ook. Hij gaat volgend jaar alles op alles zetten om beter voor de dag te komen, zo belooft hij crash.net:

I think 17th of December, that’s when I will restart training. he added. Then from 2nd of Januari until the first test, I will be back fully into training camp. I’m going to be doing it the way I was doing in 2022, which is no life, flat out, only racing. We’ve been doing a lot of different things and activations outside the track this year. That’s going to change next year. Back to war mode and fully focused on the racing side. Esteban Ocon, schiet vast een vuurpijl af

Waarvan akte. Gaat nolifer Ocon volgend jaar dan alsnog zijn grote doorbraak forceren? Of gaat hij nog een aantal jaar middenmoot rijden om daarna af te zwaaien naar de Endurance racerij? Laat het weten, in de comments!