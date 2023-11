Verstappen lacht Ocon uit: “Als je mij naait, naai ik je terug”

Max Verstappen lag in de kwalificatie opnieuw in de clinch met Esteban Ocon.

Wij vinden Max Verstappen natuurlijk een extreem toffe peer. Maar we kunnen ons voorstellen dat hij niet bij iedereen zo geliefd is als bijvoorbeeld Daniel Ricciardo om maar wat te noemen. Een omdat de Nederlander extreem succesvol is en er zijn natuurlijk altijd sneuneuzen die dat niemand gunnen. Maar twee ook omdat Max nogal rechtlijnig is. Dat moet je kunnen waarderen. En als je dat niet doet, vind je Max waarschijnlijk een palindroom met vingers.

Ook Esteban Ocon scoort niet het hoogste op de sympathie-ladder in de F1. Sterker nog de Fransman wekt bij velen irritatie op. En dat is ook wel te verklaren. Ocon is een beetje het type dat je niet in je gezicht uitscheldt, maar achter je rug om naait. Het type dat naast Toto Wolff als een boer met kiespijn staat te juichen terwijl Bottas wint in Australië, terwijl iedereen weet dat hij liever had gezien dat de Fin degradeerde.

Als je psychologie van de koude grond erop wil loslaten, is het ook wel te verklaren. In tegenstelling tot de meeste coureurs, komt Ocon niet uit een rijk nest. De Oconnetjes hebben er altijd alles voor moeten laten om Esteban te laten racen. Tot aan het verkopen van hun woonhuis aan toe. Ocon was dus altijd de underdog. Dat hij het gered heeft, is daardoor extreem knap. Maar het moet kennelijk nog even indalen dat het bijna gluiperige egoïsme niet (meer) nodig is. En goede kans dat dat nooit meer gebeurt.

Zie het zo: Gasly en Ocon zijn beiden Frans, hebben beiden 1 race gewonnen en rijden beiden voor Alpine. Ze hebben beiden ongeveer veel punten gescoord dit jaar. Maar Gasly heeft online twee keer zoveel fans als Ocon. Het is een extreem sneue maatstaf om te hanteren over hoe iemand ligt bij ‘het volk’. Maar ook een redelijk objectieve.

En dus: een mooi duo, die Max en Esteban. Twee mannen die al aan elkaar gelinkt zijn sinds 2014. Want toen won Ocon het F3 kampioenschap, waarin Max excelleerde als rookie. De titel ging naar de Fransman, maar het F1 zitje voor 2015 naar Verstappen. Met name op Spa liet Max even zien wie van de twee DE BESTE!!1! was. Ocon werd door Mercedes naar het GP3 kampioenschap gestuurd (dat hij ook won). Een F1 zitje kreeg hij pas halverwege 2016, toen hij mocht invallen voor Ryo Haryanto bij het team van Manor.

Eenmaal in de F1 waren er zelden gevechten tussen Max en Esteban zoals in de F3. Maar er was natuurlijk wel het fameuze incident in Brazilië. Max leidde de race in 2018 totdat Ocon hem een tikkie gaf nadat de laatste een ronde ingehaald werd. Na de race gaf Verstappen de knoflookpeller een duw. Tot grote vreugde van die laatste, want ja, Esteban Ocon.

Vanochtend in de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas, flakkerden de sluimerende stekeligheden opnieuw op. Er was weer eens een file voor start-finish omdat iedereen op het laatste moment op de baan wil zijn. En daarin koos Ocon zijn eigen pad, tot ergernis van Max Verstappen die zijn rondje verloren zag gaan. De Nederlander nam meteen wraak, want ja, Max Verstappen.

MV1 haalde Ocon in tijdens diens laatste poging door de komen naar de volgende sessie. Daarmee was een snelle tijd natuurlijk verkeken. De twee hadden lieve woordjes voor elkaar over op de radio. Maar Ocon rookt de zware pijp: hij start de race in de staart van het veld, terwijl teammaat Gasly vijfde staat. Verstappen begint morgen als tweede. Verstappen windt geen doekjes om wat hij gedaan heeft. Want ja, nogmaals, Max Verstappen:

Iedereen was een gat aan het maken. Ineens komt hij als een dwaas, helemaal driftend, reed hij al bijna in de achterkant van mij voor bocht veertien. Dus ik laat een gat naar die anderen. Probeert hij mij te naaien in die laatste bocht om dan snel zijn ronde te beginnen. Ik dacht ‘als jij mij naait, dan naai ik jou ook even voor bocht één’. Dat is natuurlijk goed gelukt. Max Verstappen, zichtbaar in zijn nopjes met deze naaistreek

Tsja. Zo wordt er dus weer heel wat afgenaaid in Las Vegas. Waarvan akte.