Dit zijn de slechtste coureurs van 2023

Wat waren nu de slechtste coureurs van 2023? We zochten het uit!

Het Formule 1-seizoen van 2023 zit er op. Uiteraard kijken we reikhalzend uit naar 2024. Dat moet het seizoen worden waarbij Lewis Hamilton dan eindelijk Max Verstappen keihard moet gaan aanpakken. Het seizoen waarbij McLaren Racing weleens heel erg dichtbij Red Bull kan komen en het seizoen waarbij Carlos Sainz sneller wordt dan Leclerc. Of niet.

Maar voordat we gaan mijmeren over dat wat komen gaat, kijken we vandaag terug naar het afgelopen jaar. In principe is de volgorde van de coureurs vrij eenvoudig: je kijkt gewoon naar de einduitslag. Maar die zegt vooral iets over de combinatie van de coureur met de auto. Daarom maken wij elk jaar ons Formule 1 Autoblog rapport op. Tijdens het seizoen houden we bij hoe de coureurs onderling gepresteerd hebben ten opzichte van hun teamgenoot en auto. Op deze wijze kunnen we een iets beter beeld krijgen van de daadwerkelijke prestatie van de coureur in kwestie. Uiteraard blijft het altijd discutabel (en dat maakt het ook zo leuk!).

We beginnen met de slechtste coureurs van 2022 en ga zo door naar iets minder slecht. Dan sluit ‘ie perfect aan op de lijst volgende week!

22. Nyck de Vries

Aantal punten: 0

Positie in klassement: 22

Cijfer: 4

Helaas, helaas. Nyck de Vries eindigt op de laatste plaatst. Daar valt weinig tegenin te brengen. Hij is de enige coureur van 2022 die géén punten scoorde. Zijn voortijdige ontslag kwam vooral vanwege het feit dat hij constant achter Tsunoda aanhobbelde. Af en toe stond Nyck voor Yuki, maar dat lag dan vooral aan een stommiteit van Yuki. Nyck heeft geen enkel moment weten te verassen. In de kwalificaties was het vaak net-niet en in de race was het ook niet best.

Nu willen we er wel bij aantekenen dat zijn auto echt een onmogelijke perenkist was. Wellicht dat hij met een paar races extra (en een betere AT04) ook wat puntjes had verzameld. Die kans kreeg hij helaas niet en dat is zonde. Het is echter ook begrijpelijk: hij was 28 jaar oud en zou eigenlijk meteen snel moeten zijn. Hij was er dichtbij in Azerbeidzjan (maar crashte daar) en Monaco (P12). Maar ook zonder die momenten waren de prestaties simpelweg teleurstellend.

21. Logan Sargeant

Aantal punten: 1

Positie in klassement: 21

Cijfer: 4

Dus waar men bij Nyck extra fel van leer trok, was iedereen vrij mild over Logan Sargeant. Iedereen ziet dat deze Amerikaanse coureur niet een aanstaand wereldkampioen is. Dit kan (voor F1-maatstaven) hooguit een matige of gemiddelde coureur worden. Hij reed veel auto’s plat en maakte de nodige inschattingsfouten. Dit is niet helemaal de schuld van Logan, want in de F1 kun je nauwelijks meer testrondjes doen. Oefenen moet je tijdens de races.

Toch moet hij echt even een paar tandjes erbij zetten. Elke kwalificatie was hij trager dan Albon en het gros van de Williams-punten is door de Thai binnengehaald. Ja, hij heeft een punt gehaald, maar wel nadat twee auto’s gediskwalificeerd werden. Aan het einde van dit seizoen leek het overigens ietsje beter te gaan met Logan, dus wellicht dat ‘ie volgend jaar beter presteert.

20. Lance Stroll

Aantal punten: 74

Positie in klassement: 10

Cijfer: 4+

Ook voor Lance Stroll was het geen denderend seizoen. Objectief gezien lijkt het best een aardige prestatie: P10 in de vijfde snelste auto van het veld. Het probleem alleen is: de auto was lange tijd de op één na snelste auto van het veld. Waar Fernando Alonso races achter elkaar het podium pakte, was Stroll lekker in de middenmoot aan het cruisen. Begrijp ons niet verkeerd, Lance is in regenachtige condities een extreem vaardige coureur en hij kan echt wel wat. Maar elke race, elk moment het maximale uit de auto halen, is gewoon niet iets dat hij doet. Wel moeten we toegeven dat zijn vorm aan het einde van het seizoen beter was. Met name in Brazilië en Las Vegas deed hij het uitstekend.

19. Guanyu Zhou

Aantal punten: 6

Positie in klassement: 18

Cijfer: 4+

Het is niet aardig om te zeggen, maar wat is Zhou een zouteloze coureur. Nu verwachten we al jaren geen spectaculaire en sappige oneliners (dat deden Eddie Irvine en Jacques Villeneuve alleen). Ook op de baan hetzelfde: degelijk, saai en voorspelbaar. Zijn races in Spanje en Qatar waren puik te noemen en af en toe leek de Alfa snel genoeg te zijn om er iets leuks mee te doen. Denk aan de spectaculaire kwalificatie in Hongarije (P5!), maar ja, die race hielp hij zelf ook weer om zeep. Kortom, het moet echt beter voor iemand die nu 2 jaar F1 rijdt.

18. Kevin Magnussen

Aantal punten: 3

Positie in klassement: 19

Cijfer: 5-

Vorig jaar was K-Mag nog een revelatie. Hij verving de in diskrediet gebrachte Nikita Mazepin en maakte van Mick Schumacher ineens een matige coureur. Magnussen haalde vanaf dag 1 het maximale uit die Haas en goh wat waren we onder de indruk. Dit seizoen doet Nico Hülkenberg bijna hetzelfde bij Kevin. Volgens Gunther Steiner komt het vooral door het vertrouwen in de auto. Nico heeft het wel, Magnussen niet. Nu moeten we erbij aantekenen dat de verschillen vooral groot zijn in de kwalificatiesessie. In de race zit het dichter bij elkaar, alhoewel beide coureurs erg veel last hadden van een auto die banden opvrat. Magnussen wist het beste te presteren op stratencircuits. Dat is niet vreemd, bijna niemand kan zich zo breed houden als Magnussen en dan is het lastiger inhalen op een stratencircuit.

17. Valtteri Bottas

Aantal punten: 10

Positie in klassement: 15

Cijfer: 5-

Net als Zhou een kleurloze coureur bij een kleurloos team. Bottas is een geweldige vent, maar je ziet nu overduidelijk waarom hij de nummer 2 bij Mercedes was. Nu is het sowieso lastiger om een coureur achterin de middenmoot te analyseren, dan een coureur die met een perenkist geregeld op het podium staat. Bottas sprokkelde puntjes bij elkaar, voornamelijk op niet-technische banen. Logisch, dat is altijd zijn kracht geweest.

16. Daniel Ricciardo

Aantal punten: 6

Positie in klassement: 17

Cijfer: 5

Natuurlijk krijgt een leuke coureur met geinige uitspraken meteen een betere beoordeling. Eh, nee. We houden van Danny Ric, maar tot nu toe is het niet genoeg. Hij reed een geweldige race op Mexico, een baan waar hij traditioneel goed is. Zelfs bij McLaren was hij daar ‘ineens’ snel. Feit is dat Tsunoda sneller was in de meeste omstandigheden, zowel in de races als kwalificaties.

Natuurlijk zijn we blij dat de goedlachse coureur op de paddock aanwezig is, maar we hopen wel dat hij iets meer kan brengen op sportief gebied. Nyck de Vries bij een juniorenteam was inderdaad al vreemd, maar Ricciardo is bij wijze van spreken ouder dan de teambaas. Wat overigens wél duidelijk is, is dat Ricciardo veel beter in zijn vel zit en veel beter presteert dan vorig seizoen bij McLaren.

15. Liam Lawson

Aantal punten: 2

Positie in klassement: 20

Cijfer: 5

Ze hadden eigenlijk bij AlphaTauri gewoon Liam Lawson moeten houden. Relatief gezien, maar ook in absolute zin. Gaan we eventjes toelichten. Van een rookie mag je nu eenmaal verwachten dat er wat foutjes gemaakt worden. Of dat niet elk kansje benut wordt. Lawson heeft het buitengewoon keurig gedaan als rookie. Hij hield de auto heel, maakte niet veel fouten en haalde punten op Suzuka. Dat niet alleen, in Italië en Qatar zat hij heel dichtbij om punten te halen. In de kwalificaties was het ook niet verkeerd. Kortom, als een rookie al dusdanig presteert, dan kun je ‘m toch gewoon het junioren zitje geven?

14. Sergio Pérez

Aantal punten: 285

Positie in klassement: 2

Cijfer: 5+

Au! Ja, dit mag eigenlijk niet. Hij is immers tweede geworden in de eindstand. Echter, het verschil met zijn teamgenoot is simpelweg te groot. Dat Pérez tweede is in de stand, doet er niets aan af. Het gaat om het gat naar nummer twee. Zelfs al zou je alle prestaties verdubbelen van Pérez, komt hij alsnog een hoop te kort. In principe moet Sergio gewoon altijd en overal tweede worden, maar dat is niet gebeurd. De Mexicaan wist 5 keer op rij Q3 niet te halen, wat echt schandalig is. Daarnaast maakte hij best veel foutjes en liet hij zelden iets moois zien. De eerste paar races waren buitengewoon puik, maar na Miami leek de beste man gebroken te zijn.

13. Esteban Ocon

Aantal punten: 58

Positie in klassement: 12

Cijfer: 6-

Jeantje lacht, Jeantje huilt. Esteban is een vreemd geval. Niemand twijfelt aan zijn kwaliteiten, snelheid en vechtlust. Hij pakte zelfs het podium op Monaco! Dat kwam met name doordat hij uitstekend wist te kwalificeren (inhalen is lastig daar). Nu is zijn posities overigens nog niets eens zo slecht: ergens in de middenmoot. Het probleem voor Ocon is dat hij eigenlijk iets te veel moeite heeft gehad met Pierre Gasly, zijn Nemesis. Ocon zit al een tijdje bij het team en zou dus iets van een voorsprong moeten hebben.

12. Nico Hülkenberg

Aantal punten: 9

Positie in klassement: 16

Cijfer: 6

Toch wel de verrassing van het seizoen. Nico Hülkenberg deed wat bij Magnussen wat Magnussen deed bij Mick Schumacher in 2022. Nico Hulkenberg wist maar liefst 8 keer Q3 te halen, een enorm knappe prestatie. Het grote probleem is dat het in de race telkens mis ging. Dat komt voornamelijk doordat de Haas VF-23 acceptabel is in de kwalificatie, maar in de race te snel door zijn banden heen gaat. In de meeste races viel Hülkenberg snel terug en eindigde hij uiteindelijk nooit zo ver van zijn teamgenoot. Het geeft wel aan dat hij alsnog een enorm snelle coureur is en dat Cyril ‘m eigenlijk nooit had moeten laten gaan.

11. Yuki Tsunoda

Aantal punten: 18

Positie in klassement: 14

Cijfer: 6+

Hier hadden we heel erg last van om de coureur op absolute waarden te beoordelen. Dat komt omdat Yuki Tsunoda bij vlagen bloedsnel is en dit seizoen structureel sneller is dan alle teamgenoten. Maar ja, met twee rookies en een veteraan met Yuki ook wel sneller zijn. Daarbij maakte Yuki alsnog wel wat kleine foutjes en zat er echt wel wat meer in. Aan de andere kant heeft Yuki wel het een en ander voor elkaar gekregen. 1 snelste ronde (US GP), hij heeft aan kop gereden (Abu Dhabi GP) én haalde uiteindelijk 17 punten met de AT04. Hij heeft een zitje voor volgend jaar en dan moet het eigenlijk gaan gebeuren. De snelheid is er in elk geval.

Tot zover deel I!