De Autosalon van Genève gaat volgend jaar gewoon weer door!

Goed nieuws voor onze Wouter. Kan hij volgend jaar weer gewoon een snoepreisje maken naar de Autosalon van Genève! Hij wel.

Het lijkt bijna als de dag van gisteren, maar het is inmiddels alweer drie jaar geleden dat de Autosalon van Genève werd afgelast. Corona, weet je nog? Maar dat virus is nu niets meer en minder dan een simpel verkoudheidje, maar die salon ging nog altijd niet door.

Eerst zouden ze de Zwitserse autoshow in 2022 in Qatar gaan houden, later ging dat ook niet door en werd het 2023, maar ook dat ging niet door. Maar nu is het afgelopen met al dat uitstellen, we kregen zojuist bericht dat de Autosalon van Genève volgend jaar gewoon wordt gehouden.

In Zwitserland, voor de duidelijkheid. En nee, niet in de Zwitserse hoofdstad, want in tegenstelling tot wat veel mensen denken is Genève dat helemaal niet. Dat is Bern. Zoals Canberra de hoofdstad is van Australië en niet Sydney. En Brasilia die eer op zich mag nemen in Brazilië en niet Rio de Janeiro.

Maar dat vanzelfsprekend volledig terzijde.

Autosalon van Genève gaat volgend jaar weer door

En dat is goed nieuws voor iedereen die van auto’s houdt en voor onze @wouter in het bijzonder. Die zal namelijk zoals altijd weer afreizen naar de stad om daar verslag te doen van al het nieuws dat de autofabrikanten op ons afvuren.

En al lijkt het nog wel even te duren voordat de Autosalon van Genève wordt gehouden, zet het toch maar in je agenda. De data zijn namelijk bepaald op 26 februari tot en met 4 maart. En het is een schrikkeljaar, dus je krijgt een dag extra.

En dan als laatste deze vraag -voor iedereen, behalve voor Wouter- ga jij erheen?