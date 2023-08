Brandstofprijs gaat volgend jaar exploderen

Als het demissionaire kabinet niets doet zal de brandstofprijs aan de pomp volgend jaar naar grote hoogtes stijgen.

De prijs aan de pomp is in Nederland momenteel extreem hoog in vergelijking met andere landen om ons heen. Zo reed ik zelf recent in een Toyota Starlet 1.500 kilometer naar Italië en kwam ik veel verschillende tarieven tegen.

Volgetankt in Nederland voor dik 2.10 euro, in Luxemburg 1,65 euro, in Frankrijk 1,85 euro en bij de Gotthard tunnel kost een litertje E10 2,46 euro. De foto boven het artikel maakte ik overigens net voor Milaan vorige week. Gelukkig is de E5 (geen E10 hier in Italië aan de pomp) hier verder rond de 1,95 euro.

Brandstofprijs volgend jaar

Toch zijn de prijzen hier boven het artikel geen ver van je bed show. Een litertje Euro 95, of E10, gaat vanaf 1 januari 2024 zomaar 2,44 euro kosten bij de plaatselijke pomp. Tenminste, dat lijkt erop na beantwoording van Kamervragen van onze nieuwe hoop in bange dagen Pieter Omtzigt.

Accijnsverlaging

In verband met het onbetrouwbare sujet in Moskou dat buurland Oekraïne binnenviel is er namelijk een accijnsverlaging ingevoerd die per 1 juli gedeeltelijk is teruggedraaid. Op 1 januari 2024 volgt de rest en tevens een periodieke verhoging er overheen.

Dat betekent dat de gemiddelde Nederlander, die toch al aardig in de buidel moet tasten voor zijn auto, nog eens een heel stuk hogere brandstofprijs gaat betalen. Auto rijden wordt steeds onbetaalbaarder.

Dan ga je toch met het openbaar vervoer? Nou, buiten dat de trein ook langzaam onbetaalbaar wordt, zijn ook grote delen van Nederland inmiddels steeds minder goed bereikbaar met het OV.

Ongewijzigd beleid

In antwoord op de vragen van Omtzigt antwoordt staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit dat bij ongewijzigd beleid de brandstofprijs hard zal stijgen per 1 januari. De verschillen met de buurlanden worden dan nog groter. Groter dan de verschillen waren VOOR de accijnsverlaging.

Als ik een pomphouder in de grensstreek was zou ik vooral broodjes en kauwgom inslaan voor de jaarwisseling, want na 1 januari verkopen die geen liter benzine meer…

Accijns

De Telegraaf is zo vriendelijk om voor ons even op een rijtje te zetten hoeveel accijns we nu eigenlijk betalen op onze brandstof. Per 1 juli betaal je 78 cent accijns op een litertje E10. Let op! Dat is exclusief 21 procent btw. Per 1 januari stijgt die accijns (bij ongewijzigd beleid) door naar 88 cent per liter.

De Europese Unie heeft natuurlijk ook een richtlijn gemaakt. Die gaat uit van 35,9 cent per liter. Je zou kunnen zeggen dat we in Nederland voortvarend accijns heffen.

België en Duitsland

Ik heb getwijfeld over België… zongen ooit twee Henken… Nou met een prijsverschil van 40 cent op een liter benzine in België en 37 cent op een liter peut in Duitsland twijfelt er niemand die ook maar enigszins in de buurt van het buitenland woont nog waar hij of zij gaat tanken.

Neerlands hoop in bange dagen Pieter Omtzigt voegt daar nog aan toe dat de btw ook nog eens lager is in Duitsland, dus eigenlijk scheelt het meer… Hij voegt daar aan toe dat dit grote grenseffecten heeft en dat dit tot gevolg extra inflatie veroorzaakt.

Straatsecretaris Marnix van Rij wil niet op besluiten vooruitlopen, mede in verband met de demissionaire status van het kabinet. De Tweede Kamer moet na hun ellenlange reces in september ook nog bepalen welke onderwerpen controversieel verklaard moeten worden en het dan eventueel eens worden over maatregelen.

Kortom, ga maar alvast kijken hoe ver je van het buitenland woont. Meteen fatsoenlijk bier inslaan en de drogisterij leegkopen. Want dat is ook al goedkoper in het buitenland.