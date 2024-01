EV kopers zijn mensen die slechte reviews schrijven op internet

Onderzoek op basis van 800.000 reviews op internet wijst uit dat EV kopers mensen zijn die vaker slechte reviews schrijven.

Iedereen moet een elektrische auto kopen. Maar het blijkt dat klanten van deze auto’s, veel vaker ontevreden zijn over hun aankoop dan kopers van auto’s met verbrandingsmotor. Althans meer specifiek over het aankoopproces en hun contact met de dealer. EV kopers blijken op Google Reviews namelijk veel vaker slechts 1 ster uit te delen dan ICE koper in ‘Murica.

Nu zal je zeggen, ‘logisch want Tesla kopers gaan niet eens naar de dealer’. En het lijkt te kloppen dat dit een factor is als je naar de data kijkt. Merken die volle bak inzetten op ‘direct to customer’ verkoop (lees: internetshoppen), hebben helemaal bedroevende reviews. Een schokkende 25 procent van klanten van deze mensen (die een review schrijven), beoordeelt de ervaring met 1 uit 5 sterren. Wowsa.

Opvallend is echter dat ook EV kopers van de traditionele merken, die dus ook ICE’s verkopen, vaker een negatieve ervaring rapporteren bij de aankoop van een EV dan bij aankoop van een ICE. Matt Murray, CEO van Widewail, de partij achter het onderzoek, zegt het volgende:

More surprising was that even EV buyers from traditional dealerships left substantially more negative reviews. Matt Murray, heeft een onderzoekje gedaan waarmee hij zijn toko op de kaart kan zetten

Gemiddeld genomen betreft 7 procent van alle reviews na een auto aankoop een beoordeling met 1 ster. Voor EV’s is dit echter gemiddeld 14 procent. Voor Tesla en RIVIAN is het zelfs gemiddeld 25 procent. Een paar caveats zijn wel aan de orde. Gezien u van ons zoals altijd fair and balanced berichtgeving mag verwachten, zullen we die ook maar noemen.

De belangrijkste caveat is dat klanten van fabrikanten met traditionele dealerbedrijven váker reviews schrijven. Veel positieve reviews noemen daarbij expliciet een menselijke werknemer waarmee goede communicatie is geweest. Tesla en RIVIAN klanten laten gemiddeld minder reviews achter. Maar als ze dat dan doen, is het veel vaker om een hele negatieve ervaring te delen.

Een andere gedachte (maar dit is slechts speculatie van de onderzoekers) is dat ICE klanten vaker interacties hebben met hun dealerbedrijf om benigne zaken. Een oliewisseltje of zo die je niet te veel kost en weer een goed gevoel geeft. EV’s hebben dit soort ‘kleine zaken’ minder nodig, maar als het misgaat is het meestal grondig mis. Zo hebben klanten potentieel relatief minder vaak ‘prettige’ interacties met hun dealer en vaker pijnlijke (duur, lang wachten) ervaringen met dealers.

Linksom of rechtsom lijkt de conclusie te zijn dat er nog wat te winnen valt waar het gaat om de ownerschip experience in bredere zin voor wat betreft EV’s. Waarvan akte.