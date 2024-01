Moderne auto’s blijken ideaal voor enge stalkers

Weer een reden om gewoon een klassieker of youngtimer te kopen. Moderne auto’s zijn namelijk bedoeld voor stalkers.

Zoals bekend is uw trouwe verslaggever niet per se de grootste fan van moderne auto’s. Jawel, er is echt nog wel wat leuks te koop. Maar veel spul is toch inwisselbaar. Alles heeft dezelfde modulaire drie- of vierpits turbotor onder de kap, of is een EV. Maar misschien nog wel erger: alles heeft die hele enge black box van de EU die alles in de gaten houdt.

Voor een echte liberaal -tegenwoordig moet je geloof ik zeggen klassiek liberaal om verwarring te voorkomen met een woke liberaal (de antithese van liberaal)- is dat heel erg eng. Zodanig dat je eigenlijk niet begrijpt dat anderen het gevaar niet zien, terwijl tegelijkertijd de hele publieke ruimte bekleed wordt met rubber stoeptegels om te zorgen dat jongetjes niet in bomen klimmen en dergelijke.

Nu is het natuurlijk eng als jij (en iedereen) door een overheid wordt gemonitord. Maar het is misschien nog wat imminenter, als je door een persoon wordt gemonitord. Bijvoorbeeld je (ex-)partner, die via een inlog van je connected auto in de gaten houdt waar je je bevindt. Sommige moderne mensen hebben daar tegenwoordig apps voor die het vrijwillig doen. Zelfs dan krijg ik er reeds de kriebels van. Maar goed, iedereen heeft net weer wat andere invalshoeken.

In sommige gevallen, is het echter vrij duidelijk foute boel. En de auto wordt dus een steeds makkelijker instrument om dit te faciliteren. Kwaliteitspublicatie Carscoops bericht over enkele recente gevallen hiervan. Zo berichtte Reuters in december over een Tesla Model X eigenaar. Deze terroriseerde zijn betere helft, onder andere door via remote access de airco ijskoud te zetten op koude dagen. En juist op te draaien op warme dagen. Of door de toeteren terwijl de auto in de garage stond. Hilari…Euhm, heel erg eng natuurlijk.

Maar nog glibberiger is het geval van Christine Dowdall. Zij kwam erachter dat haar inmiddels niet meer gewenste partner haar locatie monitorde, via de Mercedes Mbrace functie in haar Mercedes C300. In beide gevallen bleek dat fabrikanten er niet happig op zijn hier zelf iets aan te doen. En dat er vaak omstandigheden zijn die dat ook lastig maken. Vaak is de auto immers een gedeeld eigendom. Dus ja, kan je een eigenaar buitensluiten van het gebruik van zijn eigendom?

De rechter oordeelde in het Tesla-geval dat dit in ieder geval niet de taak van de fabrikant kon zijn/worden:

It would be onerous for an automaker to determine what activity was and wasn’t abusive. Rechter, acht persoonlijke problemen van klanten niet het probleem van een fabrikant

Ook in het geval van de Mercedes, werkte de fabrikant niet mee. Hoewel Christine Dowdall de maandelijkse betalingen deed, stond de auto op naam van haar partner. Die had een betere kredietscore dus dat was voordeliger. Maar ook nadat de rechter al had bepaald dat manlief zich niet meer in de buurt van Dowdall mocht bevinden én haar alleenrecht over de auto had toegekend, bleef het standpunt van Das Haus ongewijzigd. Dowdall heeft zodoende gedaan wat eigenlijk iedereen zou moeten doen: de trackingsoftware ontmantelen. Nadeel: je infotainmentsysteem geeft voortdurend een foutmelding.

Enfin, ben je dus niet van plan iemand te stalken en wil je ook zelf niet gestalkt worden door personen of overheden, koop dan gewoon een oud beestje. De meest veilige, betrouwbare potentiële partner (m/v/i) anno 2024, rijdt een morsige oude Jaaaaaaag. Immers, zelfs als daar op een of andere manier tracking-elektronica in zou zitten, zou die dan al lang niet meer werken. Waarvan akte.