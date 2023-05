Caterham EV Seven belooft eerst leuke EV te worden!

De Caterham EV Seven heeft alle ingrediënten om een winnaar te zijn.

Kijk, elektrische auto’s zijn een noodzakelijk kwaad. Het concept brengt een paar voor- en nadelen met zich mee. In veel opzichten ga je er als bestuurder op vooruit. Een EV is stiller, je hebt meer koppel (dat direct klaarstaat) en het is comfortabeler aan boord.

De grote nadelen van een EV komen aan het licht bij de leuke stuurmansauto’s. In veel gevallen is de acceleratie het grote USP. Simpelweg omdat dat het enige is waarin ze excelleren. Dat komt door het hoge gewicht van de accu: daardoor zal een auto met traditionele motor altijd leuker zijn om te rijden. Minder gewicht = meer lol. Het staat dus eventjes los van broem-broem geluiden.

Eerst elektrische auto

Maar als er één fabrikant is die dit probleem moet kunnen tackelen, is het Caterham wel. Dat merk is meer Lotus dan Lotus dat zelf is en nog écht geobsedeerd door en minimaal aantal kilogrammen. Dit is dan hun eerste elektrische auto, de Caterham EV Seven. Vooralnsog is het en concept, maar ook een merk als Caterham mot een keertje zich gaan vernieuwen om relevant te blijven.

Wat ze gedaan hebben is eigenlijk heel erg simpel, eenvoudig en voorspelbaar. Die Ford motor he, nou, die hebben ze eruit getakeld. Vervolgens heeft Caterham – in samenwerking met Swindon Powertrain – een elektromotor en accupakket geplaatst.

De elektromotor is goed voor 240 pk en 250 Nm. Daarmee is het mogelijk om in ongeveer vier seconden te sprinten van stilstand naar precies 96 km/u. Dat is namelijk 60 mph, vandaar. Over de topsnelheid wordt met geen woord gerept. Maar om heel eerlijk te zijn is dat bij geen enkele Caterham relevant.

Gewicht Caterham EV Seven

Dan het gewicht. Dat is toch wel enorm relevant bij een Caterham. Het exacte gewicht vermelden de Britten niet, maar wel dat de EV Seven zo’n 70 kilogram meer weegt dan een Caterham 485 en dat het gewicht niet boven de 700 kg komt.

Het accupakket is 51 kW groot en heeft een nettocapaciteit van 40 kW. Dat is en vrij groot verschil, meestal liggen die twee dichter bij elkaar. uiteraard kunnen we je uitleggen waarom dat is. Caterham heeft de EV Seven als trackday auto ontwikkeld. Het idee is dat je er 10-15 minuten mee op het circuit gaat boenderen en ‘m dan weer snellaadt (tot 152 kW) zodat je binnen tien minuten weer de baan op kan. Om de batterij een beetje te ontzien, is de buffer tussen bruto- en nettocapaciteit wat groter dan normaal.

Er komt nog en Caterham EV!

Om een beetje op tijd stil te staan en de accu te voeden kun je regeneratief remmen, maar zijn er ook remmen met klauwen met vier zuigers. Speciaal afkomstig van d 420 Cup is het sperdifferentieel en de verstelbare Bilstein-dempers.

Productieplannen zijn er vooralsnog niet. Het idee is dat dit een soort rijdende rest-case wordt om te ontdekken hoe een elektrische Caterham bevalt. De EV Seven maakt zijn debuut op het Goodwood Festival of Speed. Later dit jaar zal Caterham alsnog een elektrische concept tonen. Hopelijk staat deze wel dichter bij een productiemodel. Het wordt wel tijd voor leuk sturende EV’s.

