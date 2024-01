Red Bull vindt RB20 oude meuk, werkt vast aan auto voor 2025

De Red Bull RB20 waarmee Max Verstappen dit jaar zijn vierde titel pakt is alweer oud nieuws voor Red Bull. Het team focust de aandacht vast op 2025.

Ja, u leest het hier voor het eerst. Max Verstappen gaat komend F1 seizoen natuurlijk gewoon weer de titel pakken. Er verandert namelijk bar weinig in het nieuwe F1 jaar. Sterker nog, zelfs alle coureurs blijven hetzelfde en blijven bij dezelfde teams. Althans, ten opzichte van hoe het seizoen van 2023 eindigde. Echte technische regelwijzigingen zijn er ook niet. Behalve dan dat elke auto wat extra koeling moet hebben voor de diva’s achter het stuur. Dit omdat sommigen van hen begonnen te braken bij de warme race in Qatar. Och toch.

Andere veranderingen behelzen vooral dingen om het racen heen. De sport gaat wat andere dingen doen met Sprint Races. Sauber wordt een zwart en groen gokteam. En uitslagen van races mogen voortaan nog maar maximaal vier dagen na afloop betwist worden. Niet meer twee weken na dato, zoals Haas F1 afgelopen jaar een keer probeerde. Er is dus geen enkele reden te denken dat het grote plaatje er anders uitziet dan vorig jaar. Behalve dan de hoop dat een van de andere teams lightning in a bottle ontdekt.

Bij Red Bull weten ze dat natuurlijk ook. Dus hoewel je Christian Horner en Max Verstappen zal horen zeggen dat ze zich zorgen maken om een sterk ‘vul hier een team in naar keuze’, weten ze dat het komend seizoen weer kat in het bakkie wordt. Het technische team is daar kennelijk zodanig van overtuigd, dat het niet eens meedoet aan het hypen van andere teams. Red Bulls Head of Performance Engineering Ben Waterhouse geeft in Racecar Engineering zelfs toe dat het team vooral bezig is met 2025:

De RB20 is een auto die al minstens zes maanden oud is. We beginnen onze aandacht nu te richten op de RB21. Ook al is het seizoen nog niet begonnen. Ben Waterhouse, kan ook Formule 1 auto’s maken zonder Price en Cooper

Red Bull heeft dus een mooie voorsprong op de competitie. Als we vooruitkijken kan dat uiteindelijk vooral het verschil maken in 2026. Want in 2025 harkt Verstappen zijn vijfde titel natuurlijk binnen. Maar daarna komen er wél weer grotere veranderingen. Red Bull moet dan aan de slag met Ford om een goeie powertrain te maken en die ook weer in een winnende auto te lepelen.

Overigens is het niet zo dat Red Bull (officieel) nu al kan beginnen met de auto voor 2025. Want dat mogen ze reglementair pas doen vanaf januari 2025. Deze limiet geldt overigens dan weer niet voor de powertrain. Dus misschien moeten ze daar dan maar vast wat mannetjes (m/v/i) op zetten.