‘Ex Tesla-topman naar Apple om aan auto te werken’

Waar zit Apple op te broeden?

Het is een tijdje stil geweest omtrent Apple en een eigen auto. Die stilte is nu doorbroken door een bericht van Reuters. Het persbureau claimt dat Doug Field, een topman die zich eerder terugtrok van zijn positie als vice president of engineering bij Tesla, nu voor Apple gaat werken. De topman heeft uiteindelijk vijf jaar gewerkt voor de Amerikaanse autofabrikant.

Field werkte al eerder bij het techbedrijf uit Cupertino. Met zijn terugkeer zal hij gaan samenwerken met Apple topman Bob Mansfield. In het verleden hebben Field en Mansfield gewerkt aan de Mac computers van het merk.

Nu gaan de twee zich bezighouden met Project Titan, het zelfrijdende autoprogramma van Apple. Over het programma en de plannen van het techbedrijf is nog maar weinig duidelijk. Wel is bekend dat 5.000 mensen binnen Apple toegang hebben tot Project Titan. Die informatie is bekend geworden aan de hand van juridische documenten. Naar verluidt omvat Project Titan een eigen elektrische auto met zelfrijdende mogelijkheden. Vermoedelijk gaat het om een megaproject, al weet Apple de voortgang goed geheim te houden.