Dit kost de nieuwe BMW 8 Serie Coupé

Dikke motoren, dikke prijzen.

BMW heeft de prijzen van de nieuwe 8 Serie Coupé bekendgemaakt. De coupé wordt in eerste instantie leverbaar met twee motoren. De 840d xDrive en de M850i xDrive. Het gaat hier om een zes- en een achtcilinder. Beide motoren hebben een flinke CO2-uitstoot en dus mag je lappen voor de nieuwe 8.

De 840d xDrive is een zes-in-lijn dieselmotor, goed voor 320 pk en 680 Nm koppel. De coupé komt standaard met de 8-traps Steptronic automaat en is voorlopig de instapper als het gaat om de 8 Serie Coupé. Deze variant doet een sprint naar de honderd in 4,9 seconden, met een begrensde top van 250 km/u. In Nederland is de diesel er vanaf 124.400 euro. In vergelijking met de huidige 640d Gran Coupé (106.826 euro) en de strengere WLPT-cyclus komt deze prijs niet als een verrassing. Hoe dikker de auto en de motor, hoe heftiger het prijskaartje.

Met de M850i xDrive gaan we nog een stapje verder. De geblazen 4.4-liter V8, met een CO2-uitstoot van 224 gram, levert 530 pk en 750 Nm koppel. 0-100 km/u doet de M850i xDrive in slechts 3,7 seconden met eveneens een begrensde 250 km/u topsnelheid. De dikste 8 Serie Coupé tot nu toe is er vanaf 169.447 euro.

Vanaf 24 november is de nieuwe BMW 8 Serie Coupé te bewonderen bij de dealer. Nieuwe varianten komen volgend jaar, waaronder een M8 en een Cabrio.