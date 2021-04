Apple auto toch weer een stapje dichterbij - Autoblog.nl

Althans, als de geruchten dit keer wel blijken te kloppen, wordt de Apple auto toch echt een dingetje.

Een geruchtenmolen die niet lijkt te stoppen, is die van de Apple Car. Op de één of andere manier hebben we nog geen prototype voorbij zien komen, maar blijven er berichten over naar buiten komen.

Dat is op zich niet zo vreemd. Een tech-bedrijf ontwikkelt vaker producten die uiteindelijk het productiestadium niet halen. Bij een automerk is dat overigens niet anders, overigens. Maar de geruchten voor nu worden toch wat sterker.

LG Magna e-Powertrain

Volgens de South Korean Times is Apple een samenwerking aangegaan met het eveneens Zuid-Koreaanse LG Magna e-Powertrain. De samenwerking met LG is niet heel erg vreemd, de MacBook Pro maakt gebruik van schermen die gebouwd worden door LG Display, bijvoorbeeld. LG Magna is een joint venture die samen voor Apple een auto kunnen gaan bouwen. Ook hebben ze bij LG iets meer tijd, nu ze gestopt zijn met het bouwen van smartphones.











Uiteraard zijn er geen deugdelijke bronnen aanwezig. Het gaat om ‘zeer betrouwbare bronnen’. Aha. Wel wordt er aangegeven dat er binnenkort officieel een samenwerking wordt aangekondigd. Op dit moment worden de details van het contract besproken.

Geruchten Apple Car

Apple wordt al sinds jaar en dag in vrband gebracht met het maken van een auto. Daar is het uiteindelijk nooit van gekomen. De geruchten zijn overigens niet helemaal uit de lucht gegrepen. In het (recente) verleden heeft Apple veel designers en technici uit de autowereld aangenomen.

Volgens AppleInsider komt de auto (Project Titan) op zijn vroegst 2024 op de markt. Wij wachten de eerste contracten af. De laatste geruchten omtrent de Apple Car is dat Hyundai benadert zou zijn om deze te gaan bouwen. Vervolgens bleek dat Hyundai de order liever bij Kia neerlegt. Daarna bleek dat Apple het niet zo goed kond vinden met Hyundai en Kia.

Met de samenwerking tussen LG Magna ePowertrains gebeurt het dus nu allemaal in de Zuid-Koreaanse hoek. Uiteraard zal de Apple Car elektrisch zijn. Of je de auto met Lightning-kabel kunt opladen, is niet zeker, maar lijkt zeer waarschijnlijk.

Via: 9to5 Mac.

Afbeeldingen: Geen iCar Pro Max Nano, maar de Imagine by Kia Concept.