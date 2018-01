Exclusief: de eerste Vanquish Zagato Volante op NL kenteken

De Nederlandse eigenaar heeft momenteel iets heel bijzonders in handen.

Wow, wow, wow! Vandaag mocht de Aston Martin dealer in Eindhoven een hele bijzondere levering doen. Wat je ziet is de eerste Aston Martin Vanquish Zagato Volante van Nederland. Sterker nog, het is de eerste van Continentaal Europa. Buiten het Verenigd Koninkrijk hebben er nog geen leveringen plaatsgevonden van deze auto.

Van de Vanquish Zagato Volante worden slechts 99 exemplaren gebouwd. Het is de tweede Vanquish Zagato in Nederland. Vorig jaar werd door dezelfde dealer een grijze coupé afgeleverd. Technisch is de auto gebaseerd op de Vanquish S. Dit betekent een atmosferische 5.9 V12 met 600 trappelende paarden.

De Nederlandse Volante heeft chassisnummer 9 van de 99. Met een prijs van 820.668 euro is deze Vanquish Zagato Volante een stukje prijziger in vergelijking met de coupé. Van dat bedrag is 76.713 euro de BPM.

Naast een coupé en Volante komen er nog twee varianten op basis van de Vanquish. Het gaat hier om een Speedster en een Shooting Brake. Meer info over deze modellen lees je hier.