Oud-directeur en zoon van Toyota overleden

Tatsuro Toyoda was een belangrijke speler in de geschiedenis van het autoconcern.

De zoon van de oprichter van automerk Toyota is overleden. Tatsuro Toyoda overleed op 30 december 2017 in de leeftijd van 88 jaar aan de gevolgen van een longonsteking. Toyoda stond van 1992 tot 1995 aan het roer bij de Japanse autofabrikant. Hij volgde destijds zijn inmiddels 92-jarige broer Shoichiro op.

Sinds 2005 is Akio Toyoda president van het automerk. De 61-jarige Akio is de zoon van Shoichiro. Tatsuro Toyoda is na zijn aftreden als president altijd betrokken gebleven bij Toyota. Tot aan zijn dood had de Japanner een topfunctie binnen het bedrijf.

Vandaag maakte Toyota het overlijden bekend. Hij laat zijn vrouw Ayako Toyoda achter. Meer informatie over andere gezinsleden is niet bekendgemaakt.