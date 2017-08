Vanquish Zagato straks ook als Speedster & Shooting Brake

Er komen twee nieuwe modellen van Zagato aan.

De Vanquish Zagato-lijn bestaat momenteel uit de coupƩ en Volante. Aston Martin en Zagato hebben aangekondigd dat er nog twee modellen bijkomen. Het gaat hier om de Vanquish Zagato Speedster en een indrukwekkende Vanquish Zagato Shooting Brake.

Van de Zagato Speedster worden slechts 28 exemplaren gebouwd. Van de Zagato Shooting Brake worden 99 stuks gemaakt. Tel je de vier modellen bij elkaar op dan bestaat de Vanquish Zagato-lijn qua productie uit slechts 325 auto’s. Alle modellen zullen in 2018 aan klanten worden geleverd. De auto’s zijn technisch gebaseerd op de Aston Martin Vanquish S.

Aston Martin en Zagato hebben enkele plaatjes van de Speedster vrijgegeven. Het doek blijft nog even over de Shooting Brake. Wel is een render vrijgegeven van een concept. Deze check je hieronder.