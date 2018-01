Baby Driver-acteur geniet nog steeds van zijn Impreza

Een echte liefhebber.

Sommige acteurs of actrices voelen zich écht verbonden met de film. Zo is Vin Diesel ook buiten de set een Dominic Toretto, gezien zijn liefde voor de Fast-reeks en dat is met Ansel Elgort niet anders.

De acteur, die Baby speelde in Baby Driver, was voor een groot gedeelte van de film in een rode Subaru Impreza WRX te vinden. De opnames voor de film waren in mei 2016 afgerond. Na afloop liet Elgort aan Sony weten er eentje te willen hebben. “Ik wil er gerust voor betalen”, aldus de Baby-acteur. Het filmproductiebedrijf had een stuk of zes Impreza’s voor de film in handen. In maart 2017 deed Sony één van de Impreza’s cadeau aan de acteur.

Inmiddels leven we in 2018, maar de acteur is nog steeds verzot op zijn Subaru. Het barre winterweer in een groot gedeelte van de Verenigde Staten is geen probleem voor de Japanse auto. Deze week deelde Elgort een video op sociale media. Hij speelt met de rode WRX in de sneeuw in de Amerikaanse staat New York.

Eén van de Subaru’s uit de film werd vorig jaar geveild. Wellicht dat de rode Subaru Impreza WRX weer terugkeert op het witte doek, want er is een vervolg van Baby Driver in de maak. Check de video van de acteur op Autojunk.