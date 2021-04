Exclusieve dealer Louis Snellers krijgt miljoenen van NL - Autoblog.nl

De Deurningse autohandelaar in exclusieve auto’s Louis Snellers is miljoenen euro’s rijker.

We kennen de verhalen allemaal. Een autohandelaar in exclusieve voertuigen met een beetje onhandige administratie krijgt een reprimande. Vervolgens komt de belastingdienst en de FIOD eroverheen en is het gedaan. De handelaar in kwestie is failliet en de naam is dermate bezoedeld dat een doorstart bijna onmogelijk is.

In sommige gevallen kan dat terecht zijn, maar dat was niet het het geval bij Louis Snellers uit Deurningen. Het verhaal van de autodealer in exclusieve auto’s leest weg als een spannend jongensboek. Voor Meneer Snellers zelf moet het minder plezante ervaring zijn geweest. De Deurninger is veroordeeld wegens belastingfraude, maar dat blijkt onterecht te zijn geweest.

Inval bij Louis Snellers

De heksenjacht begon in 2002 al. Toen werd er een inval gepleegd bij Snellers. Wat volgde was een enorm lange rechtszaak. Uiteindelijk werd Snellers in 2011 veroordeeld. Dat was nadat er een auto met contant geld was betaald, terwijl het duidelijk moest zijn dat het geld uit de drugswereld afkomstig zou zijn. Daarvoor moest Louis Snellers ook naar de gevangenis. Hij kreeg 18 maanden opgelegd, waarvan 3 voorwaardelijk. Vanwege aftrek van voorarrest moest Snellers alsnog 3 maanden ‘brommen’.

Waar elk persoon normaliter opgeeft, deed Snellers dit niet. Hij bestreed de claim van de belastingdienst en eiste een teruggave van drie miljoen euro. Het gerechtshof oordeelde dat Snellers daar inderdaad recht op had. Waar een normaal mens vervolgens eieren voor zijn geld zou kiezen, hield Snellers vol. Met het geld spande Louis Snellers een nieuwe procedure om een schadevergoeding vanaf 2004 te mogen ontvangen.

Schadevergoeding

Snellers verzamelde bewijsmateriaal dat er tegen hem meineed is gepleegd, evenals valsheid in geschrifte. Die ‘pot’ met bewijzen was dermate vol, dat er voor het Rijk weinig op zat, dan een vergoeding te betalen. Snellers zou een briefje met een bedrag (van om en nabij de 5.000.000 euro) hebben gegeven met de mededeling ‘en geen cent minder’. Het bijzonder is nu: daarmee is het Rijk akkoord gegaan, mits Snellers de procedure staakt.

Gelukkig heeft Louis Snellers geen geheimshoudingsplicht. Het verhaal in Tubantia is dan ook verplichte kost als je vanmiddag even niets te doen hebt op kantoor.

Fotocredit: Louis Snellers in Ferrari 599 GTB van @frankherkes via AutoJunk.