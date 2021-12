Geen feeststemming meer bij Red Bull!

Waar is dat feestje? Nou, niet hier. Bij Red Bull is de feeststemming verdwenen.

Het houdt niet op, niet vanzelf. Terwijl iedereen aan het feesten is, zijn ze bij Mercedes hun gram aan het halen.

Volgens NOS-verslaggever Louis Dekker is de feeststemming compleet verdwenen. Twee Red Bull-prominenten moesten zich melden bij de FIA. Na een verweer van 45 minuten was er geen duidelijke uitslag. Volgens een Nederlandse F1-stewards zou het zelfs mee kunnen zitten.

Maar de stemming is compleet omgeslagen:

De blikken van Christian Horner en Adrian Newey stonden strak toen zij zich bij de wedstrijdleiding moesten melden. Ik heb van diverse kanten gehoord dat Mercedes van plan is om grof geweld te gaan gebruiken om zijn gelijk te halen. Ze zijn hier in Abu Dhabi zelfs met een team van juristen. We hoeven niet uit te sluiten dat ze dit desnoods bij het CAS willen laten voorkomen als het nodig is. Louis Dekker, Formule 1-verslaggever NOS.

Het CAS staat voor ‘Court of Arbitration for Sport’ en is een onafhankelijk sport-tribunaal. Mocht de FIA niet zelf de titel geven aan Mercedes, zal Mercedes dus in beroep kunnen gaan om alsnog hun gelijk te halen.

Of Verstappen dus wereldkampioen is, lijkt dus onzeker. Althans, afgaande op deze geluiden Men verwacht dat de FIA met een verklaring komt om 20:00.

Via: NOS.