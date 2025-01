Exotische kleuren voor standaard auto’s: het kan (nog)!

Soms zijn de leukste kleuren niet bewaard voor de dikste sportwagens, maar kan je ze gewoon op redelijk doorsnee auto’s krijgen.

Een kleur kiezen voor je auto is moeilijk. Er vanuit gaande dat je niet van plan bent om hem professioneel over te spuiten, is het toch een keuze waar je de (potentieel lange) levensduur van een auto mee moet leven. Toch kan het ook gebeuren dat een kleur helemaal niks uit maakt. Je wilde een rode, maar de grijze had betere opties, dus werd dat je keuze. Kan allemaal.

Nieuwe kleuren

Als je een auto nieuw moet aanschaffen, heb je alle keuze van de wereld. Tenminste, da’s de bedoeling. Autofabrikanten lijken steeds vaker het gamma te stroomlijnen naar een basisaanbod kleuren waar vooral de gebruikelijke keuzes uitgelicht worden. Uiteindelijk kiest het gros dan nog steeds voor wit, zwart of grijs. Je moet immers wel de keuze hebben en wil niet voor de meest simpele auto’s in een speciale ordercatalogus moeten duiken.

Dat fabrikanten je geen opties geven, da’s onzin. Wij hebben een paar kleuren gevonden die je echt wel kan bestellen (zeer recent of zelfs nu nog) en het doel was eigenlijk om kleuren te vinden op auto’s die niet onbetaalbaar of zelfs prima te betalen zijn. Exotisch kleurtje, doorsnee auto. Hier een paar voorbeelden, aanvullingen zijn uiteraard welkom.

Byte Blue

Hyundai

Dit was eigenlijk puur een keuze omdat de Ioniq 6 bij uitstek zo’n auto is waar grijs, zwart, wit en wellicht een ietwat exotisch donkerblauw de overhand hebben. Toen er een keer een Ioniq 6 in Byte Blue langs reed, dacht ondergetekende dat het een wrap was. Niks is minder waar: je mag deze knalblauwe smurfkleur gewoon bestellen op een Ioniq 6. Het is zelfs de standaardkleur, al geldt dat voor het ‘Lounge’-pakket wat wel het duurste pakket van de auto is.

District Green

Audi

Bij Audi mocht je de A5 ineens bestellen in een fris, ietwat jungle-achtig groen kleurtje genaamd District Green. Deze kleur kan erg mooi zijn om een RS wat op te fleuren, maar op een standaard A5 met of zonder aluminiumpakket staat het eigenlijk altijd goed. Tegenwoordig mag je ook de Q5 erin bestellen.

Jaune Faro

Peugeot

Bij Peugeot heb je nog best veel toffe kleuren, maar een 208 in het geel bestellen fleurt het straatbeeld per definitie op. Hier had ook het groene kleurtje van de facelift kunnen staan, maar wat Jaune Faro vooral bijzonder maakt is dat je er niet voor bij hoefde te betalen. Sterker nog: je moest bijbetalen om elke andere kleur te krijgen, zwart of wit incluis. Peugeot, Opel en een paar andere Stellantis-merken hanteren of hanteerden deze strategie en het is eigenlijk de perfecte tweedeling: je moet kiezen tussen meer geld in de zak van Peugeot stoppen, of het straatbeeld leuker maken.

Midnight Cherry Red

Tesla

Als er één merk goed is in de productie stroomlijnen qua opties, is het Tesla wel. Het kleurenaanbod is zeer beperkt om ervoor te zorgen dat niet elke auto een unieke lakkleur moet krijgen. Toch komt Tesla nog wel eens onverwacht uit de hoek met een kleur als Midnight Cherry Red. Dat is onopvallend genoeg om chique te zijn, maar mooi dieprood metallic genoeg om interessanter te zijn dan zwart en wit. Al is dit wel een dure en niet perse hele populaire keuze.

Mystic Magenta

SEAT

Bij SEAT vinden we het schoolvoorbeeld van een interessante kleur op een standaard auto. Op de Ibiza en diens crossoverbroer Arona kan je bij de Xcellence kiezen voor Mystic Magenta, en mystiek is het zeker. Het heet dan wel magenta, maar wat is het eigenlijk echt? Een soort roségoud? Gewoon goud? Beige? Zeg het maar. Het is eigenlijk alles tegelijk.

Snapper Rocks Blue

BMW

Bij de facelift van de BMW 4 Serie (F32) en de introductie van de 2 Serie Gran Coupé (F44) kwam het kleurtje Snapper Rocks Blue prominent in beeld. Dit lijkt op kleuren als Atlantis Metallic en Long Beach Blue, maar is veel rijker en heeft een prachtig metallic-effect. Misschien wel de mooiste moderne BMW-kleur en je kon hem krijgen op zelfs vrij basale BMW’s. Gewoon doen, dus.

Soul Red

Mazda

Soul Red, of Soul Red Premium, of Soul Red Crystal (wat serieus nét andere kleuren zijn) mag ook zeker niet ontbreken als je het over briljante kleuren op doorsnee auto’s hebt. Je kan of kon het bestellen op elke Mazda en elke Mazda wordt er mooier van. Het is nét niet je alledaagse rode kleur en natuurlijk een mooie metallic (of ‘kristaleffect’) lak. Gewoon kiezen dus. Tenzij er toevallig een grijze met bruin interieur te koop staat.

South Sea Blue

Mercedes

Het verhaal van South Sea Blue bij Mercedes lijkt op Snapper Rocks van BMW, maar dan met als geinige twist dat de kleur een belangrijke rol speelde bij de B-Klasse. De mooiste kleur op je ‘saaiste’ model plakken, da’s ook een kunst. Toch was South Sea Blue een populaire keuze, ook voor de (CL)A. Tegenwoordig heeft Mercedes zelf de kleur opgeofferd voor het SL-kleurtje Hyper Blue, maar via PTS van Porsche is de kleur nog wel te bestellen. Er zijn mensen die een 911 GT3 RS hebben in de kleur van een B-Klasse.

Spring Blue

Citroën

Oké, de laatste helderblauwe kleur. Bij de facelift van de Citroën C3 kon je de goedkope hatch van Citroën ineens krijgen in een kleur die verdacht veel leek op het BMW-blauw dat we eerder besproken. Nou staat Citroën er normaliter om bekend dat je elke saaie kleur leuk kan maken met bijvoorbeeld oranje of groene accenten, maar Spring Blue staat de C3 uitermate goed. Helaas ontbreekt de kleur bij de nieuwe C3.

Terrane Khaki

Lexus

Voor liefhebbers van donkergroene kleuren heeft Lexus een pareltje in de aanbieding genaamd Terrane Khaki. Deze olijfgroene kleur lijkt saai, totdat de zon erop schijnt en er een hele mooie kleur groen doorheen schiet. Het doet wat denken aan Oak Green van Porsche, maar dan gewoon beschikbaar op de UX en NX. Of op de LC, waar Lexus meent dat de kleur een knipoog is naar British Racing Green.

Vibrant Violet

Volkswagen

De verrassing van Volkswagen qua leuke kleuren kwam bij de facelift van de Polo (AW). Die werd geteased in een paars kleurtje wat flitsend leek, maar wie kiest er nou een Polo in het paars? Nou, jij, als je de keuze durft te maken. Vibrant Violet staat gewoon bij het standaardassortiment, te wachten totdat jij een keuze durft te maken. Doe dan!

Zircon Sand

Mazda

Nog één keer Mazda dan, want Soul Red voelt als laag hangend fruit. Mazda heeft tegenwoordig ook een hele fraaie ‘aardse’ kleur in het assortiment genaamd Zircon Sand. Deze debuteerde op de Amerikaanse CX-50, maar onze Europese CX-5 en een paar andere modellen krijgen hem ook. Het is een soort beige, maar met hints van groen en zelfs goud erin gemixt.

BONUS: Monogram

MG

De laatste iteratie modellen van het ‘echte’ MG waren een gekke mix tussen een hoopvol ingesteld merk en een merk dat overduidelijk aan het doodbloeden was. Zo waren de laatste modellen, de TF160, de ZR (Rover 25), ZS (Rover 45) en ZT (Rover 75) duidelijk sportiever georiënteerde versies van de Rover-versies. Aankleding was heilig en dus kwam MG op het idee om de Monogram-kleuren aan te bieden.

De kleuren in kwestie waren bijzondere ‘flipkleuren’ waar het een mix is tussen twee kleuren die in bepaalde belichting te zien zijn. Verder hadden ze sinistere namen, zoals Twilight, Dark Fantasy en Shot Silk. Bijzonder was het zeker, helemaal omdat als iemand al voor een MG koos (en dat was maar de vraag), er ook nog eens bijna nooit voor zo’n heftige kleur werd gekozen.

Foto via Car & Classic

SUPERBONUS: Opel Adam

Bij de Opel Adam waren het niet perse de kleuren die leuk waren. Oké, je kon de geinige baby-Opel die qua trendy insteek de Fiat 500 achterna zat in leuke kleuren krijgen. Vooral hoe Opel/Vauxhall die kleuren noemde was erg leuk, tenminste, vooral in het Engels kwamen de woordgrappen goed binnen. We hebben het vermoeden dat het marketingteam veel lol heeft gehad. Je had onder meer (en we verzinnen deze allemaal niet ter plekke):