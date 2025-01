Porsche-roze BMW X1 is de ideale familiebak voor Wouter

Waarom geen Porsche-roze BMW naast je roze Porsche? Het kan met deze BMW X1.

Mooi roze is niet lelijk, je hoort het vaker. Mooi roze in autoland bestaat bijvoorbeeld in de vorm van Rubystone Red, of tegenwoordig Ruby Star. Een kleur van Porsche en eigenlijk het enige historisch verantwoorde verhaal om je liefde voor zalmroze overhemden over te zetten in autovorm.

Of dat een bruggetje is naar de enige echte Autoblog-overlord Wouter laat ik even in het midden, maar feit is wel dat deze roze tint als wrap nog steeds de manier is waarop je zijn ooit zo grijze 996 in de regio Rotterdam spot. Als familiebak staat er al een tijdje een BMW naast de Porsche op de oprit, maar die is gewoon zakelijk zwart. Er is een manier waarop je de oprit lekker matchend roze kan maken. Die vinden we nu in de VS.

Individual Ruby Star

Ruby Star lijkt namelijk weer helemaal heet te zijn. Als ‘Neo’ met een iets andere afwerking staat deze kleur in het standaardassortiment van vele Porsches. BMW levert de kleur nu ook via Individual. We zagen al eens een M3 Touring met deze lak, in de VS duikt nu een Individual-configuratie op waar de kleur op een wat onverwachter model is aangebracht. De X1.

BMW X1

Niks ten nadele van de benjamin in de BMW X-line-up, maar zo’n op maat gemaakte kleur loopt toch aardig in de papieren. Bovendien is het standaardassortiment voor de X1 juist dikke prima, maar roze moet je niet verwachten. Iemand koos dus expres voor deze kleur op een X1. Gedurfd, maar het lijkt erop dat diegene de BMW-dealer zelf was. Het gaat namelijk om een dealer die de auto verkoopt met 13 mijlen op de teller.

Kopen

Het gaat niet om een iX1, maar een BMW X1 xDrive28i. Dat is de viercilinder met 245 pk, een motorconfiguratie die ons hier bespaard wordt (boven de 218 pk sterke 25i zitten enkel de PHEV 30e en de M35i). Qua kleur was de inspiratie op in het interieur. Wel was er nog ruimte voor een M Sport Pro-pakket en exclusieve M-velgen.

Voor het geval deze roze BMW X1 niet een upgrade is voor Wouter en zijn vrouw, kun jij hem oppikken bij BMW of Spokane voor 51.515 dollar, zo’n 50.300 euro.