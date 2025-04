Uitslag Formule 1: Scoort Verstappen punten in Bahrein?

Na een toch nog best spannende kwalificatie kan Piastri vandaag het voortouw nemen in de titelstrijd. Maar pakt Verstappen nog een paar puntjes?

Het F1 circus is neergestreken in Manama voor alweer de vierde Grand Prix van het jaar. Na de briljante zege van Max in Japan hadden we weer een beetje hoop voor onze held. Maar dit weekend is de Red Bull hooguit de vierde beste auto. Het goede nieuws voor Red Bull Racing is dat Tsunoda in de buurt zit van Max. Het slechte nieuws is dat de twee starten vanaf P7 en P10.

Piastri pakte gisteren de pole in de machtige McLaren, maar Norris liet het liggen. Hij start als zesde. Is dit dan de race waar de jonge Australiër het heft in handen neemt voor de titelstrijd? We gaan het zien, in de Grand Prix van Bahrein!

Spoiler Alert! Eerst uitslag, dan verslag!!1!

Piastri – McLaren Russell – Mercedes Norris – McLaren Leclerc – Ferrari Hamilton – Ferrari VERSTAPPEN – Red Bull Gasly – Alpine Ocon – Haas F1 Tsunoda – Red Bull Bearman – Haas F1

Start

Ferrari start met beide auto’s op mediums. Interessante keuze, want de rest staat op softs. Het kost Leclerc twee plekken bij de start. Russell en -jawel- Norris komen langszij. NOR heeft dus een hele goede start, maar al snel komt bericht van de wedstrijdleiding. De Brit zou niet eerlijk gestart zijn. Stelletje valsspelers ook, die F1 coureurs. In de herhaling zien we dat NOR inderdaad iets te ver naar voren staat op de grid. Verstappen heeft het ook gezien en klikt bij de wedstrijdleiding.

Sainz is opgeschoven naar P6, maar krijgt dan Antonelli en Verstappen in zijn nek. De Spanjaard lijkt eieren voor zijn geld te kiezen en onze held alsmede de nieuwe Italiaanse hoop te laten gaan. NOR krijgt zijn onvermijdelijke straf van vijf seconden. De Brit kan daar vermoedelijk echter mee leven nu hij derde rijdt op een halve tel van Russell. Sainz verliest dan ook zijn plek aan Hamilton en Tsunoda. De Williams heeft de rees pees niet in handen van de Spanjaard. Hij rijdt nu vlak voor zijn teammaat Albonio op P10.

Norris is de eerste van de top-10 die de pit opzoekt. Verstappen volgt een ronde later, maar heeft een trage stop. De Nederlander valt terug tot P16 achter Ocon. Het pijnlijke voor Max is dat Ocon ook al gestopt is en dus effectief een undercut heeft gedaan ten opzichte van Max! Tsunoda komt enkele ronden later binnen en heeft dan hetzelfde probleem als Max…Beetje slordig van het team.

Mid Race

Verstappen komt vervolgens zijn oude maat Ocon niet voorbij. Antonelli komt wel Verstappen voorbij. Een teken van de dingen die komen gaan? Misschien, hoewel Antonelli’s teammaat Russell gewoon op P2 rondrijdt en het objectief dus nog steeds een stuk beter doet. Verstappen is sowieso niet blij en wordt even later ook verschalkt door Hamilton.

Leclerc maakt gebruik van zijn nieuwere banden om Norris in te halen, terwijl Hamilton hetzelfde doet bij Ocon. Verstappen rijdt twee seconden voor Tsunoda en stopt een tweede keer. Hij valt daarbij terug tot de twintigste…en dus laatste…plaats. Goed, daarna haalt Max snel wat mensen in, maar dit is natuurlijk niet echt wat hij had gehoopt.

De race komt dan een beetje tot rust met Piastri in controle van de leiding in de race. Maar een touché tussen Tsunoda en Sainz zorgt voor wat rommel op de baan, hoewel beide door kunnen. De wedstrijdleiding besluit dat er een safetycar moet komen. Dat brengt het hele veld weer dicht bij elkaar. Piastri is eerste, Russell tweede, Leclerc derde, Norris vierde en Hamilton vijfde. Piastri heeft een medium, Russell een soft en Leclerc een hard. Kan interessant worden met nog twintig ronden te gaan. Verstappen schuift op naar P8 achter Ocon en voor Doohan.

Leclerc staat na de rollende herstart onder druk van Norris, doch verweert zichzelf kranig. Hamilton profiteert en pakt de plek af van NOR. De Brit pareert dan, maar schiet daarbij marginaal naast de baan en moet de plek teruggeven aan HAM. Lawson krijgt straf voor achteraan rijden het uitdelen van een tikkie. Sainz valt dan uit omdat ik ‘m in mijn team heb voor het managerspel.

Finish

Piastri heeft het allemaal onder controle. Nou ja, alles behalve zijn drinkfles dan, die werkt namelijk niet. Russell gaat op voor P2, maar Leclerc moet knokken voor P3. Hij heeft de snellere Norris in zijn nek. Het is een niet te winnen strijd voor LEC. Als Russell dan ook wat problemen lijkt te hebben, ligt de 1-2 opeens toch nog open voor McLaren.

Doch Norris verschiet zijn laatste kruit met een matige inhaalpoging in de laatste ronde. Hij finisht als derde en is afhankelijk van de wedstrijdleiding of dat nog beter wordt als Russell straf krijgt. Leclerc finisht als vierde voor teammaat Hamilton. Verstappen pakt in de laatste ronde nog Gasly voor P6. Ocon wordt achtste, Tsunoda negende en Bearman tiende. Antonelli valt na een ongelukkige race net buiten de puntjes.