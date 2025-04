Koop deze BMW 6-Serie van Koenig Specials, op Marktplaats

Gewoon op Marktplaats te verkrijgen, deze blubberdikke BMW 6-Serie van Koenig Specials.

We reizen weer eventjes af naar ons favoriete tijdsgewricht deze week en komen daar -uiteraard- een dikke BMW tegen. Te weten de BMW E24 6-Serie. Deze haaineus was een product uit de jaren ’70. Maar hij werd gebouwd tot de late jaren ’80. De boevenbak paste prima in Miami Vice, Lethal Weapon en ongetwijfeld menig aflevering van Der Alte.

Nu moet ik zeggen dat toen ome @jaapiyo jong was, de E24 niet erg gewaardeerd werd. Het was destijds echt een ‘oude BMW’. Dat wil zeggen een auto die over het algemeen bereden werd door mannen die trainingspakken droegen en -overdag in ieder geval- niet werkten. Wellicht daardoor duurde het even voordat ik de auto echt ben gaan waarderen. Persoonlijk zou ik het liefst een lichtgroene vroege 633i hebben of iets dergelijks. Maar DE BESTE is natuurlijk de M635Csi.

In Amerika werd die nog even M6 genoemd, maar ‘bij ons’ werd die baaaaadge pas realiteit met de tweede generatie 6-Serie (met V10). In ‘Murica had je ook nog de L6, wat een soort extra luxe variant was. Maar ook die kregen wij niet. Het is allemaal wel logisch ook. Dit waren de dagen dat Amerika de toonaangevende wereldmacht was en de Duitse concerns leefden van de auto’s die ze ‘aan de andere kant van de plas’ verkochten. Zoek je nu zo’n auto, of een 944, of een C126, loont het nog altijd de moeite om ook eens in Trumpmenië rond te snuffelen.

Deze 6-Serie van Koenig Specials is echter een Europeaan, getuige het onderhoudsboekje. Daar staan verschillende oude stempels in uit de buurt van Stuttgart. Motorisch is er niks gebeurd aan de epische zes-in-lijn van Paul Rosche. Maar optisch is de E24 wel een beetje aangepakt.

Koenig Specials is het altijd wel toe te vertrouwen om een blubberdikke koets te bouwen. En dat hebben ze in dit geval ook gedaan. Of het echt mooi is…mwah. Of het de beste Koenig Special ooit is…mwah. Speciaal is het echter zeker. En de BBS-jes met diepe dish zijn altijd een bonus. De auto ziet er qua staat ook puik uit. Er staan slechts 140.000 kilometers op de klok en dat geloven we direct afgaande op het interieur.

Wat moet de prijs zijn voor zoiets unieks? Dat is natuurlijk wat de gek ervoor geeft in dergelijke gevallen. De verkopert vraagt in ieder geval 69.999 Euro. Koop dan?