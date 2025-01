Man krijgt boete voor Hertz huurauto met verlopen APK, moet ‘m betalen

Love hurts, maar een auto huren met Hertz ook. Een man heeft namelijk een boete gekregen voor het rijden met een gehuurde auto met verlopen APK. En van Hertz moet ‘ie, gewoon betalen (junge).

Vliegveld-tijgers zijn natuurlijk bekend met verhuurbedrijf Hertz. Deze Amerikaanse toko, waar Orenthal James Simpson nog ooit het uithangbord van was #thejuiceisloose ging vier jaar geleden failliet, maar bestaat op een of andere manier nog steeds. En je kan zelfs auto’s van ze kopen dezer dagen als die goed bevallen. Ze zijn kortom vrij wanhopig om hard afschrijvende activa van de balans te verwijderen.

Het enige wat mogelijk nog harder afschrijft dan een Tesla in de verhuur, is de loyaliteit van een Amerikaans echtpaar voor Hertz. Het echtpaar was namelijk op huwelijksreis in Duitsland (oké) en had daar een dikke blepper gehuurd van Hertz. So far so good. Helaas zat er echter een beschadiging in de ruit dus dat was al minder. Maar daarna kregen ze ook nog een dikke boete van de Polizei. De TüV op de auto was namelijk twee maanden verlopen.

Het echtpaar leverde daarop de auto in en kreeg een andere mee. Op zich prima, doch later ontvingen ze een dikke prent van de Duitse autoriteiten via Hertz. Met daarbij een extra bedrag dat Hertz verlangde om de boete af te handelen. Volgens de verhuurder zou het om een parkeerboete gaan. Doch op de boete staat duidelijk dat dit niet zo is.

Hoewel het Duitsland is en de boete dus een schappelijk bedrag behelst in plaats van de gigantische bedragen die je in Nederland zou betalen, is dit natuurlijk knaak. Maar het werd nog knakiger. Het echtpaar bood aan de boete zelf te betalen, maar dit werd geweigerd. En in de daarop volgende interne procedure om een en ander recht te zetten, hield Hertz voet bij stuk.

Je had nog kunnen denken ‘oh iemand heeft een snel foutje gemaakt‘. Maar nadat daar ook nog aan vastgehouden wordt, heb je wel een next level plaat voor je hoofd als bedrijf om fouten niet te erkennen. Dus nu wordt Hertz terecht met pek en veren overladen op de webz. Was jouw huwelijksreis ook in Duitsland? Laat het weten, in de comments!